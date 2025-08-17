kulpi Assembly Constituency: SIR বিতর্কে বিড়ম্বনায় কমিশন, ভোটার তালিকা থেকে উধাও আস্ত একটি বিধানসভাকেন্দ্র!

kulpi Assembly Constituency: SIR বিতর্কে বিড়ম্বনায় কমিশন, ভোটার তালিকা থেকে উধাও আস্ত একটি বিধানসভাকেন্দ্র!
kulpi Assembly Constituency: ২৯৪ কেন্দ্রের মধ্যে নাম নেই কুলপির! 'আমরা কি নাগরিক নয়? আমাদের ভোট হবে না? আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা যায়', বললেন স্থানীয় বিধায়ক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাাজ্যে SIR আবহে এবার নয়া বিতর্ক। ২৯৪ কেন্দ্রের মধ্যে নাম নেই কুলপির! তাহলে কি নাগরিক নন? উদ্বেগে স্থানীয় বাসিন্দারা।
SIR বিতর্কে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছে গিয়েছে সংসদেও। একজোট বিরোধীরা। আজ, রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে করে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার অবশ্য় সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'নিজের সাংবিধানিক কর্তব্য থেকে পিছু হটবে না নির্বাচন কমিশন। বিহার থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে কবে SIR হবে, তা সঠিক সময়ে ঘোষণা করে হবে'।
এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর। বস্তুত, ২০০২ সালের ভোটার তালিকাও প্রকাশ করে দিয়েছে কমিশন। কিন্তু সেই তালিকা থেকেই বাদ পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি। ওয়েবসাইটে যে তালিকা আপলোড করা হয়েছে, তাতে কুলপি-সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই!
২০২১ সালে বিধানসভা কেন্দ্রে কুলপিতে জিতেছিল তৃণমূল। বিধায়ক জগরঞ্জন হালদার বলেন, গতকাল জেলাশাসককে ফোন করেছিলাম. যে আমাদের তো ২০০২ সালে তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা কি নাগরিক নয়? আমাদের ভোট হবে না? আমরা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যত দ্রুত সম্ভব সমাধান করা যায়। যদি ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় না পাওয়া য়ায়, তাহলে ২০০৩ সালের ভোটার লিস্ট অনুয়ায়ী হবে। আমরা দু'একদিনের মধ্যে ঠিক করে দিচ্ছি।
এদিকে ছাব্বিশ বিধানসভা ভোটে বুথে সংখ্যা বাড়ছে রাজ্য়ে। এখন মোট বুথের সংখ্যা ১৩ হাজার ৮১৬। সেই সংখ্য়াটা বাড়িয়ে ৯৪ হাজার ৪৯৭ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী বুধবার সর্বদল বৈঠকের সম্ভাবনা। আগে এ রাজ্যে একটি বুথে সর্বাধিক ১৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু কালীগঞ্জ উপনির্বাচন থেকে নয়া নিয়ম চালু হয়েছে। নয়া নিয়মে বুথ প্রতি এখন সর্বাধিক ভোটার ১২০০।
