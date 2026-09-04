জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'রাজনৈতিক ইচ্ছা অনুযায়ী ধরপাকড় চলছে'। আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, 'জোর করে ধরে আনা হচ্ছে, কেসে মেরিট নেই। জামিন হয়ে যাচ্ছে। আটকে রাখার জন্য অন্য মামলা দিয়ে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। যে পাঁচজন জুনিয়র ডাক্তার, অভয়া পোস্টমর্টেমটা ঠিকঠাক হয়েছিল বলে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাদের গ্রেফতার করে জেরা করুন'।
রাজ্য়ে পালাবদলের পর খুলেছে আরজি ফাইল। ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেটে নতুন করে একটি FIR দায়ের করেছেন নির্যাতিতার বাবা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একে একে গ্রেফতার পানিহাটির প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ, নির্মল ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় ও পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে।
আজ, শুক্রবার যখন খড়দহ থানা থেকে বের পুলিসে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখন শুধু ডিম নয়, প্রাক্তন পুরপ্রধানকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেলও ছোড়া হয়। কোনওরকমে মাথা হেলমেট পরিয়ে গাড়িতে তোলা হয় আরজি কর কাণ্ডে ধৃতকে। কুণাল বলেন, 'অত্য়ন্ত আপত্তিকর। এই যে নতুন করে যে গ্রেফতার হচ্ছে. যদি কেউ দোষী থাকে, সিবিআই গ্রেফতার করেনি কেন? হাইকোর্ট থেকে তো সিবিআই ওনারা চেয়ে এনেছিলেন। যদি কারও কোনও দোষ, ভুমিকা থাকত, নিশ্চয়ই সিবিআই গ্রেফতার করত। আমার রাজনৈতিক ইচ্ছা ওকে গ্রেফতার করতে হবে, ওকে বদনাম করতে হবে। আমি ইচ্ছা অনুযায়ী পুলিসকে ব্যবহার করব। আদৌও কী আছে, এরপর কী হবে, কেউ জানে না। কিন্তু গ্রেফতার হল, ডিম মারা হল, হেনস্তা হল'।'
কুণালের স্পষ্ট কথা, 'রাজনীতি করতে গিয়ে দাহ, তারপর সেখানকার জন প্রতিনিধিদের গ্রেফতার করছে!আটকেও রাখতে পারছে না। তাহলে যারা সাক্ষী ছিলেন, হ্যাঁ সব ঠিকঠাক ছিল, তাদের গ্রেফতার করুন'।
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