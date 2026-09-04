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'রাজনৈতিক ইচ্ছা অনুযায়ী ধরপাকড় চলছে! যে পাঁচ চিকিত্‍সক...', আরজি কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh:  'এই যে নতুন করে যে গ্রেফতার হচ্ছে. যদি কেউ দোষী থাকে, সিবিআই গ্রেফতার করেনি কেন? হাইকোর্ট থেকে তো সিবিআই ওনারা চেয়ে এনেছিলেন।  যদি কারও কোনও দোষ, ভুমিকা থাকত, নিশ্চয়ই সিবিআই গ্রেফতার করত'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:56 PM IST
'রাজনৈতিক ইচ্ছা অনুযায়ী ধরপাকড় চলছে! যে পাঁচ চিকিত্‍সক...', আরজি কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: আর জি করে বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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