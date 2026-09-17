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থানায় হাজিরা দিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! 'সহ্যের সীমা আছে', পাল্টা কাকলির

Kunal Ghosh  'বিজেপির বি টিম, বিজেপির দালাল, মীরজাফর, বেইমান, অকৃতজ্ঞ। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে বলে আমার নামে অভিযোগ করাচ্ছে। আমি গর্বিত যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 17, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:22 PM IST
থানায় হাজিরা দিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! 'সহ্যের সীমা আছে', পাল্টা কাকলির
Image Credit: বিস্ফোরক কুণাল, পাল্টা কাকলির

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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