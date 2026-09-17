থানায় হাজিরা দিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! 'সহ্যের সীমা আছে', পাল্টা কাকলির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এই ধরণের নোটিশ ফেলে রাখতে বিরক্তিকর লাগে'। বারাসত থানায় হাজিরা দিলেন কুণাল ঘোষ। থানা থেকে বেরিয়ে কাকলি ঘোষদস্তিদারকে নিশানা, 'বিজেপির বি টিম, বিজেপির দালাল, মীরজাফর, বেইমান, অকৃতজ্ঞ। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীকে বলে আমার নামে অভিযোগ করাচ্ছে। আমি গর্বিত যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক'। বললেন, 'ক্যামেরায় সামনে ঘুষ নেওয়া কাকলি ঘোষদস্তিদার, পারলে আবার মানহানির মামলা করুক। আবার বারাসত থানায় আসব। এবার তো আমি সিবিআই অফিস যাব। সিবিআইকে চিঠি দেব, কাকলি ঘোষদস্তিদার এখনও বাইরে কেন'?
কুণালের দাবি, 'আমাকে একটি পোস্ট দেখানো হয়েছে। একটি ছবি ব্যবহার করেছিলাম। ভিনগ্রহের প্রাণী, খানিকটা শুয়োরের মতো দেখতে। আমি কারও নাম লিখিনি। কাল্পনিক, রূপক দিয়েছিলাম। পুলিসকে বললাম, যে পোস্টে আমি কারও নাম লিখিনি, সেখানে সেই ব্যক্তি কীভাবে বলতে পারেন, শুয়োর বাচ্চাটা তার পোস্ট! আমি আইওকে অনুরোধ করেছি, আপনি এটা প্রথমে ইস্টাবিশ করতে বলুন যে, অমুক ব্যক্তি যদি বলে এটা ওর, আমি তো ওকে শুয়োর বলিনি'।
কুণালের স্পষ্ট কথা, 'আমার সঙ্গে কাকলি ঘোষদস্তিদার ও অভিযোগকারীর অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আহত হয়ে থাকলে সরাসরি বলতেন। এর আগে চ্যানেলে টকশোতে কাকলি ঘোষদস্তিদারকে অগ্নিমিত্রা পাল ম্যাডাম নারদার চোর বলেছিল। কাকলি ঘোষদস্তিদার রক্ষা করতে মানহানির মামলা অগ্নিমিত্র পাল আমার বিরুদ্ধ করেছিলেন। সেই মামলা লড়তে হয়'।
চুপ করে থাকেননি কাকলি ঘোষদস্তিদার। NCPI সাংসদ বলেন, যে ভাষায় একজন আইনসভার সদস্য কথা বলেন, এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, নিন্দনীয়। যিনি আইন বানান, তাঁর কখনও উচিত নয়, সামাজিক মাধ্যমে একজন সরকারি চিকিত্সকের মুখের সঙ্গে কুকুর দেহ বসানো। এক জায়গায় শুয়োরের মুখ বসিয়ে চিকিত্সকের মাকে পর্যন্ত টেনেছেন। একাধিকবার নির্বাচিত আইনসভার আরেকজন সদস্যকে, সাংসদকে। আইনসভার যাঁরা যান, তাঁদের মতো আইনে ন্যূনতম জ্ঞান থাকবে। এই ধরণের ক্রিমিনাল অ্যাকটিভি অত্যন্ত নিন্দনীয়। শাস্তির দাবি করেছি, সহ্যের সীমা আছে। গত ২ মাস ধরে করে যাচ্ছেন'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। বিধানসভায় যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক, তখন দিল্লিতে কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাংসদরাও। এরপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বারাসতের সাংসদ লাগাতার অপমান, হেনস্থা ও কটুক্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এরপরই কুণালের বিরুদ্ধে FIR করা হয় বারাসত থানায়। তাঁকে নোটিশ পাঠায় পুলিস।