/মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণ সমর্থন, একটাকেও বাঁচতে দেবেন না: বিধানসভায় ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে সরব কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'CM-কে বলছি, একটাতে বাঁচতে দেবেন না'। বিধানসভায় এবার ঋতব্রত শিবিরের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
এবার বিধানসভায় কুণাল। এদিন বেলেঘাটার বিধায়ক বলতে উঠতেই চোর-চোর স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। সারদা-নারদার প্রসঙ্গ তুলে পাল্টা তোপ দাগেন কুণাল। পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্পিকারের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন কুণাল। তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন স্পিকার।
বিকেলে ফের বলতে ওঠেন কুণাল। তখন জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হঠাত্ বিধানসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল বিধায়ক। মু্খ্যমন্ত্রী থেমে যান। কুণাল বলতে শুরু করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা যা ব্যবস্থা নিচ্ছেন, পূর্ণ সমর্থন করছি। কিন্তু যাঁরা হঠাত্ তৃণমূলের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁচার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে একটাকে বাঁচতে দেবেন না। আর আপনারা যাকে নারী নির্যাতন বলছেন...' মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বসে পড়েন কুণাল।
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, '২৮-র মধ্যে ২০ জন সাংসদ নেই। ৮০-র মধ্যে ৬২ বিধায়ক নেই। আপনাদের এই দৈন-দশার জন্য আপনারা নিজেরাই দায়ী'। কুণালকে বার্তা, 'আগে সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছেন। আপনারা যদি ওদের বিরুদ্ধে চুরি-দুর্নীতি-ত্রিপল লুকিয়ে রাখা অবৈধ সম্পত্তি করার তথ্য থাকলে আমাদের দেবেন। আমরা ব্যবস্থা নেব'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)