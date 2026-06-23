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মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণ সমর্থন, একটাকেও বাঁচতে দেবেন না: বিধানসভায় ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে সরব কুণাল

Kunal Ghosh: 'CM-কে বলছি, যাঁরা হঠাত্‍ তৃণমূলের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁচার চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে একটাকে বাঁচতে দেবেন না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 23, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:02 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীকে পূর্ণ সমর্থন, একটাকেও বাঁচতে দেবেন না: বিধানসভায় ঋতব্রতদের বিরুদ্ধে সরব কুণাল
Image Credit: বিধানসভায় কুণাল ঘোষ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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