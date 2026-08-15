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স্বাধীনতা দিবসে 'সমীকরণ' বদল? ঋতব্রত তৃণমূলের পতাকা উত্তোলনে কুণাল ঘোষ! বললেন...

Kunal Ghosh: স্বাধীনতা দিবসে তৃণমূলের মেট্রোপলিটন পার্টি অফিসে অরূপ রায় ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যদের অনুষ্ঠান চলছিল। সেই সময় আচমকাই সেখানে হাজির হন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি শহীদ বেদিতে মালা দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। হঠাৎ তাঁর এই আগমনে এলাকায় বেশ শোরগোল পড়ে যায়।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 15, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:58 PM IST
স্বাধীনতা দিবসে 'সমীকরণ' বদল? ঋতব্রত তৃণমূলের পতাকা উত্তোলনে কুণাল ঘোষ! বললেন...

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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স্বাধীনতা দিবসে 'সমীকরণ' বদল? ঋতব্রত তৃণমূলের পতাকা উত্তোলনে কুণাল ঘোষ! বললেন...
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