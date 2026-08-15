স্বাধীনতা দিবসে 'সমীকরণ' বদল? ঋতব্রত তৃণমূলের পতাকা উত্তোলনে কুণাল ঘোষ! বললেন...

নান্টু হাজরা: তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মেট্রোপলিটন পার্টি অফিসে স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন। উপস্থিত অরূপ রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচাৰ্য-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সেই অনুষ্ঠানের মাঝে আচমকাই হাজির কালীঘাট পন্থী কুণাল ঘোষ। শহীদ বেদিতে মালা দেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এমনকী বক্তব্য রাখেন তিনি। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বেশ শোরগোল পড়ে যায়। তবে কুণালের দাবি, তিনি পুরনো পার্টি অফিসে পতাকা তুলে যাওয়ার সময় পতাকা তুলতে দেখে চলে এলেন।
বক্তৃতায় কুণাল ঘোষ বলেন, 'আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য বিজেপির কাছ থেকে দেশপ্রেমের কথা শুনতে হচ্ছে। যাদের পূর্বসূরীরা মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশের জেল থেকে বেরোত যে, আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করব না, ছেড়ে দেওয়া হোক। আমি আসলে ওখানে তৃণমূল ভবনের পতাক উত্তোলনের পর এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। এখানে আপনারা পতাকাটা তুলছেন, ফলে আমার এই বেলেঘাটা কনস্টিটিউয়েন্সি। আমার মনে হল এখানে পতাকা উঠছে, আমাদের সমস্ত সহকর্মীরা... আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ১৫ অগাস্ট, স্বাধীনতা দিবস। প্রত্যেক বছর আমরা তো এবারও দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে, বাংলা জুড়ে পালিত হচ্ছে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আমরা বরাবরের মত পালন করে আসছি সারা বাংলা জুড়ে।
তিনি আরও বলেন, 'আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, যেটা পূর্ববর্তী বক্তা বলছিলেন যে, এই যে যারা দেশের মনীষী, তাদের প্রতি আমাদের সব সময় একটা সম্মান, শ্রদ্ধা সব সময়ই আছে। যখন 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিতেন, তখন বিজেপির পূর্বসূরীরা মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে চলে যেতেন। কিন্তু আমরা সেই স্লোগ 'জয় হিন্দ', 'বন্দে মাতরম্' স্রোত আছে, যেভাবে নেতাজীকে অপমান করতে বিজেপির সাংসদ ওই... কোন মহারাজ? পরিষ্কার কথা হচ্ছে, তাকে নিশ্চয়ই কোনও সম্মান দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি খারাপ কথা বলেননি। তাকে বিজেপিও সাংসদ করেছিল, তখন তিনি খারাপ কথা বলেননি।'
'কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যে পরিমাণে অপমান তিনি করেছেন, তাকে শুধুমাত্র লোক দেখানো ক্ষমা চাওয়া বা একটা এফআইআর করা নয়, তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, তাকে সাংসদ পদ খারিজ করতে হবে এবং বিজেপি যদি সত্যিই নেতাজীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখাতে চায়, তবে দয়া করে আপনারা আগে দল থেকে তাকে বহিষ্কার ঘোষণা করুন। স্বাধীনতা দেশের আমরা এখন খুব চাপে আছি। দেশ স্বাধীন, আমরা গর্বিত। স্বাধীন ভারতের আমরা নাগরিক। কিন্তু অর্থ অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এই বিজেপি সরকার দেশের সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ, কৃষক, শ্রমিক এদের সর্বনাশ করে ছেড়েছে খাদ্য সংকটে যেভাবে... এটা হতে পারে না। ফলে আমরা গর্বিত নাগরিক, কিন্তু স্বাধীনতাটাকে সব পেশায় সব রকমভাবে রাখতে হবে। আমরা সকলকে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, প্রণাম জানিয়ে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এখানে যারা সবাই আছি বা ওইখানেও যারা সবাই ছিলেন, একটা পরিবারের মত লড়াই চালাচ্ছি, চলবে। দেশকে প্রণাম, বীর শহীদদের প্রণাম।'
জি ২৪ ঘণ্টাকে কুণাল ঘোষ বলেন, 'ওটা আমার ফেরার রাস্তা। আমি ওখান দিয়ে ফিরছি, তখন দেখলাম মেট্রোপলিটনে যেটা আমাদের আগে অফিস ছিল। তো সেটা খোলা এবং মানে ওরা যারা বসেন তারা পতাকা উত্তোলন করছেন। তো আমি ওই এলাকার বিধায়ক, ওটা আমার কন্সটিটিউয়েন্সিতে পড়ে, বেলেঘাটার। তো এখন ওরাও তো সেই তৃণমূলই বলছে। তো সুতরাং আমার মনে হল যে, আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছি আচমকা অরিজিনাল যেটা পার্টি অফিসের পতাকা উত্তোলনের পর। তো সেইজন্য আমি ওখানে চলছে দেখে আমি নেমে গেলাম, আমি ঢুকলাম। এবং পতাকায় ফুল দিলাম, শ্রদ্ধা জানালাম। শহীদ বেদীতে ফুল দিলাম, তারপরে আমি বক্তৃতা আপনারা করতে বললেন তখন আমি বলেছি যে।'
তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেস চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন করছে। আমরা গর্বিত, আজকে দেশ স্বাধীন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদান। কিন্তু আজকে যেভাবে কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি নরেন্দ্র মোদী সরকার যে সর্বনাশের জায়গায় নিয়ে চলে গিয়েছে, তো এই স্বাধীনতাটা সত্যিই কি গরিবের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে? আর নেতাজিকে যেভাবে অপমান করছে বিজেপির সাংসদ, ওকে তো অবিলম্বে গ্রেফতার করা উচিত। তো এগুলো আমি আমার বক্তৃতায় বলে এসেছি।'
এই প্রসঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের চেয়ারম্যান অরূপ রায় বলেন, 'কুণাল ঘোষ এসেছেন, আমরা আমাদের ভদ্রতা দেখিয়েছি। মালা দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। তিনিও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। আমরাও চাই একসঙ্গে লড়াই করতে। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আমরা যে সমস্ত কর্মীর আমাদের সঙ্গে আছেন, তাদেরকে নিয়েই কাজ করব।'
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