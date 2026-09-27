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'আমার ডেডবডি পাওয়া যেত!' কুণাল ঘোষের উপর 'ফের' হামলা, হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ চুরমার, তাক করা রিভলভার!

Kunal ghosh: কুণাল ঘোষের উপর 'ফের' হামলা! হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ চুরমার, প্রাণে বাঁচতে থানায় আশ্রয়! এমনই চাঞ্চল্য়কর দাবি বেলেঘাটার বিধায়কের

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 01:37 PM IST
'আমার ডেডবডি পাওয়া যেত!' কুণাল ঘোষের উপর 'ফের' হামলা, হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ চুরমার, তাক করা রিভলভার!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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'আমার ডেডবডি পাওয়া যেত!' কুণাল ঘোষের উপর হামলা, হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ চুরমার
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