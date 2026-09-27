'আমার ডেডবডি পাওয়া যেত!' কুণাল ঘোষের উপর 'ফের' হামলা, হাতুড়ি দিয়ে গাড়ির কাচ চুরমার, তাক করা রিভলভার!

প্রবীর চক্রবর্তী: উত্তরপাড়ার পর বেলেঘাটা! আবারও কুণাল ঘোষের উপর হামলার অভিযোগ। কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে কুণালের গাড়ি ধাওয়া বাইক বাহিনীর! মাঝ রাস্তায় তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। রিভলভার বার করে তাঁকে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়কের। বাধ্য হয়ে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী নিজেই রিভলভার বার করে তাঁকে রক্ষা করেছেন বলে দাবি কুণালের। প্রাণে বাঁচতে সহকর্মীদের নিয়ে নারকেলডাঙা থানায় আসেন কুণাল। এমনই দাবি তাঁর। ঘটনা প্রসঙ্গে মিডিয়াকে কুণাল বলেন, 'কাচ ভেঙে কলার ছিঁড়ে, আমার গাড়ি থেকে ঝুলছিল, হিন্দি সিনেমার মতো! আর তার পাশে বাইকে রিভলভার তাক করছে! আমার সিকিউরিটি রিভলভার বার করে থামিয়েছে। আমার ডেডবডি দেখতে চাইছে ওরা। সহকর্মীদের নিয়ে বাঁচতে ঢুকেছিলাম। গাড়িটা কীভাবে রাখা আছে দেখুন! গাড়িটা নারকেল ডাঙা থানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। পিছনে তো গুন্ডাবাহিনী রিভলভার নিয়ে। আমার সিকিউরিটিকে রিভলভার বার করতে হয়েছে। ভাবতে পারেন! আমাকে যে কোনওদিন মেরে ফেলবে এরা। আমার ডেডবডির ছবি তোলার ব্য়বস্থা করছে এরা। কিন্তু আমার গলা থামানো যাবে না, যাবে না। মরে যাব তবু আমার নাম কুণাল ঘোষ। এটা রেকর্ডে রেখে দিন।' কুণালের অভিযোগ এই ঘটনার পিছনে বিজেপি রয়েছে। তাঁকে লাগাতার খুন করার চক্রান্ত চলছে। এই নিয়ে পরপর চারবার। কুণালের দাবি পুলিস প্রশাসন কোনও ব্য়বস্থা নিচ্ছে না। তাঁর দাবি যে কোনও দিনই তাঁকে খুন করা হতে পারে। বিজেপির উদ্দেশ্য়ে কুণাল বলেন, 'আপনারা তো জিতেছেন। তাতেও এত ভয়! আর যারা গদ্দারি করে ওদিকে গিয়েছে, বেলেঘাটার দু-চারজন আছে। যখন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম, তখন ক্ষমতা দেখিয়ে বেরিয়েছে। এখন বিজেপি-র সঙ্গে হাত মেলাতে যাচ্ছে। পুলিসের হাত-পা বাঁধা, পুলিস কাউকে অ্য়ারেস্ট করছে না।' কুণালের দাবি এসবই বিজেপি-র চক্রান্ত।
ঘটনার বিচার চেয়ে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি অভিষেকের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কুণালের উপর হামলার ঘটনায় গর্জে উঠলেন। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন, এক্স হ্য়ান্ডেলে লিখেছেন 'বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ১৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এটি তাঁর ওপর দ্বিতীয়বারের মতো হামলা। দল বদলাতে অস্বীকার করার কারণেই সম্ভবত সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে লক্ষ্য করেছে ও হেনস্থা করেছে। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার যদি এই হাল হয়, তবে সারা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিকদের কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে, তা সহজেই অনুমেয়। আমি মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আরএন রবি-র কাছে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করার এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ডিজি ও কলকাতা পুলিসর কমিশনারের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রতিটি অপরাধীকে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং এই সহিংসতা ও ভয় দেখানোর চক্র বন্ধ করতে হবে। #VoteChor (ভোট-চোর) বিজেপিকেও একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তারা যদি মনে করে যে জনগণের রায়ের মাধ্যমেই তারা পশ্চিমবঙ্গে জয়ী হয়েছে, তবে যারা দল বদলাতে অস্বীকার করছে, তাদের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো ও এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন কেন? বাংলার মানুষ শান্তি, নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন পাওয়ার যোগ্য। রাজনৈতিক সহিংসতার—তা যারাই এর পেছনে থাকুক না কেন—গণতন্ত্রে কোনো স্থান নেই।' দেখা যাক এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায়...
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