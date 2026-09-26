মমতার সভায় যেতে না পেরে 'নাটক', ভাঙা গাড়ি নিয়ে সোজা ভবানীভবনে কুণাল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যেতেই পারলেন না। উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর, কালো পতাকা, ডিম! গাড়ি ঘুরে সটান ভবানীভবনে বেলেঘাটার বিধায়ক। স্বাভাবিকভাবেই ভিতরে ঢোকার অনুমতি মেলেনি। পুলিসের সঙ্গে রীতিমতো বচসা জড়ালেন কুণাল। চলল চিত্কার-চেঁচামিচি।
বহু কাঠঘড় পুড়িয়ে অবশেষে শ্রীরামপুরে সভার অনুমতি পেয়েছেন মমতা। একাধিক শর্ত দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আজ, শনিবার বাড়ি থেকেই শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্য়ে রওনা দেন কুণাল। মাঝপথে উত্তরপাড়া নাকি গাড়ি থামিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। কালো পতাকা দেখানো ও ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমনই জায়গায় পৌঁছয় যে, বিক্ষোভে মুখে শেষপর্যন্ত উত্তরপাড়া থেকে কলকাতা ফেরেন কুণাল।
কুণালের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যাচ্ছিলাম শ্রীরামপুরে। উত্তরপাড়ায় একটা জমায়েত ছিল। বিজেপির গুন্ডারা রাস্তা আটকে রেখে তাণ্ডব চালিয়েছে। গাড়িটাকে চুরমার করে দিয়েছে। ইট, পাথর, রড, সারা গায়ে কাঁচে ভর্তি। রাস্তা তো বন্ধ, পুলিস নেই, আমি কী ওদের গাড়ি উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাব, সেটা তো পারব না'। গাড়িতে বসে গোটা ঘটনা ভিডিয়োও তুলেছেন তিনি নিজেই।
রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, 'স্থানীয় মানুষ তো বলছে, ওরা নাকি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থক! যাঁরা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এলাকা কুণাল ঘোষকে ঢুকতে দেবেন না বলে ধনুকভাঙা পণ করেছে। কার কথা বিশ্বাস করব বলুন তো! কোন মুরগি এত শক্ত ডিম পাড়ে, যে ডিম মারলে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। কল্যাণ বন্দ্যোাধ্যায়, কুণাল ঘোষে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হাতাহাতি করবে। আর বিজেপিকে জড়ানো হবে, এটা কি কাজের কথা হচ্ছে'!
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