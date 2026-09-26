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মমতার সভায় যেতে না পেরে 'নাটক', ভাঙা গাড়ি নিয়ে সোজা ভবানীভবনে কুণাল!

Kunal Ghosh: 'কোন মুরগি এত শক্ত ডিম পাড়ে, যে ডিম মারলে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়'! পালটা প্রশ্নে বঙ্গ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিত্‍ সরকারের।

Published: Sep 26, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 05:42 PM IST
মমতার সভায় যেতে না পেরে 'নাটক', ভাঙা গাড়ি নিয়ে সোজা ভবানীভবনে কুণাল!
Image Credit: কুণালের &#039;নাটক&#039;

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