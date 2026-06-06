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  • /Kunal Ghosh on Mamata Banerjee: ভুলত্রুটি সংশোধনের বদলে যদি ভুল চলতেই থাকে...., মহা সংকটের দিন বড় কথা বলে দিলেন কুণাল

Kunal Ghosh on Mamata Banerjee: 'ভুলত্রুটি সংশোধনের বদলে যদি ভুল চলতেই থাকে....', মহা সংকটের দিন বড় কথা বলে দিলেন কুণাল

Kunal Ghosh on Mamata Banerjee: ভাঙতে পারে তৃণমূলের সাংসদীর দলও। সম্প্রতি তৃণমূলের এক বিধায়ক ইঙ্গিত দিয়েছেন, সোমবার আরও কয়েকজন উল্টো পথে হাঁটবেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:16 PM IST
Kunal Ghosh on Mamata Banerjee: 'ভুলত্রুটি সংশোধনের বদলে যদি ভুল চলতেই থাকে....', মহা সংকটের দিন বড় কথা বলে দিলেন কুণাল

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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