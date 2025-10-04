English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Kunal Ghosh: 'দল মনে করলে নির্বাচনে কাজে লাগাবে, না হলে বাড়িতে বসে থাকব', হঠাত্‍ 'বেসুরো' কুণাল!

Kunal Ghosh:  'দল আত্মতুষ্টিতে যেন  না ভোগে। সিপিএমের পতন দেখেছি, তৃণমূল যেন সেই জায়গায় না পৌঁছয়'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 4, 2025, 04:46 PM IST
Kunal Ghosh: 'দল মনে করলে নির্বাচনে কাজে লাগাবে, না হলে বাড়িতে বসে থাকব', হঠাত্‍ 'বেসুরো' কুণাল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের খবরে কুণাল ঘোষ। এবার কি খানিক অভিমানী? বললেন, 'দল মনে করলে নির্বাচনে কাজে লাগাবে। দল কাজে লাগালে ভাল, না হলে বাড়িতে বসে থাকব'। সঙ্গে সতর্কবার্তা, 'দল আত্মতুষ্টিতে যেন  না ভোগে। সিপিএমের পতন দেখেছি, তৃণমূল যেন সেই জায়গায় না পৌঁছয়'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Kolkata safest city: কমেছে ধর্ষণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের গ্রাফ নিম্নগামী! চতুর্থবার দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা...

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। গত কয়েক দিন ধরেই একে এক ফেসবুক পোস্টে জল্পনা বাড়াচ্ছেন কুণাল। আজ, শনিবার মুখ্যমন্ত্রীর বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছাবার্তার ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'জীবনের কঠিনতম দিন দেখেছি আমি। অভিমান ছিল, কিন্তু দল ছাড়ার কথা ভাবিনি, ছাড়িনি। তারও পরে, আবার কাছাকাছি কাজের সুযোগ। দিনকাল বদলেছে, পুরনো স্মৃতিতে নতুনের সংযোজন। আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চাওয়া সৈনিক তার কর্তব্যে অবিচল, এখনও। ঈশান কোণে জমতে থাকা মেঘের টুকরো যেন লড়াইয়ের জেদ বাড়ায়'। 

আরও পড়ুন:  Durga Puja Bisarjan 2025: বসেছিলেন ট্রলারে, দেবী বিসর্জনের পথে আচমকাই মাটিতে পড়ে পিষে গেলেন রেনুকা! ১০০ ফুট টেনে হিঁচড়ে...

বিজেপি নেতা সজল ঘোষের কটাক্ষ, 'বছরে দু'বার করে বেসুরো গাই। ওটা হচ্ছে ওর চার্জ। যথন বোঝে বাজারে চার্জ পড়ে গিয়েছে তখন এভাবে চার্জ দিয়ে নেয়। জেনারেল সেক্রেটারি-ফেক্রেটারি ফেসবুক থেকে মুছে দেয়। আবার ২ দিন বাদে ঢুকিয়ে দেয়। এসব নাটক'!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2025Kunal ghoshTMC
পরবর্তী
খবর

Kolkata safest city: কমেছে ধর্ষণ, মেয়েদের বিরুদ্ধে অপরাধের গ্রাফ নিম্নগামী! চতুর্থবার দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শক্তি হারাচ্ছে নিম্নচাপ! তার আগে দক্ষিণের একাধিক জেলায় অতি ভারী বৃষ্ট...