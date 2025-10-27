English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026: 'চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'! ভোটের আগে বড় চমক...

কুণালের কথায়, 'আমি একজন তৃণমূল কর্মী বা আমি একজন রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার যেটা পর্যবেক্ষণ আমি সেটা লিখেছি যে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের রেকর্ড ভেঙে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 27, 2025, 01:45 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী: 'আর কয়েকমাসের মধ্যে বাংলায় নির্বাচন (West Bengal Assembly Election 2026)। চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) সেটা লিখে রাখুন। তবু, বিজেপি-সহ বিরোধীদের নানা কুৎসা, চক্রান্ত শুরু'। এই নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh)। তিনি আরও বলেন, 'বিজেপির নেতা কম, তাই বিষোদ্গারে অভিনেতা দুএকজনকে এগিয়ে দেয়। যে দুএকজন অভিনেতা বিজেপির হয়ে সরকার বদলের ডাক, বাংলার বদনাম, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন, আশা করব তৃণমূলের তারকারা এই সময়টায় তাদের সঙ্গে অভিনয়, আদিখ্যেতার কোনও সিনেমা রিলিজ করিয়ে তাদের প্রচার, প্রতিষ্ঠা দেবেন না'। 

কুণাল বলেন, 'বিরোধী সমর্থক যে কোনও শিল্পী হতে পারেন, তাঁরা নিজের অধিকারে কাজও করুন। কিন্তু যে সব দলবদলু এখন কুৎসিত আক্রমণ করছেন, আমাদের লোকেরা তাদের নিয়ে নাচবে কেন? তাহলে তাঁরা যখন তৃণমূল সরকারকে বদলের ডাক দিয়ে কুৎসা করবেন, তার সমুচিত জবাব দেওয়ার দায়িত্বটাও তারা নিন। কুৎসাকারীদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থে সৌজন্যের নামে ব্যবসায়িক আদিখ্যেতা হবে; আর কুৎসার প্রতিবাদ করে গালাগালি খাবে অন্য হাতে গোনা কয়েকজন, এটা চলতে পারে না'। 

'ভোটের ছ'মাসও নেই, এখন বিজেপির কুৎসাকারীর সঙ্গে আমাদের কেউ কেউ ছবি, প্রমোশন, রিলিজ করে কোন্ কান্ডজ্ঞানে?? আমি স্টার বলে সব সুবিধে নিয়ে সব কুল রাখব, এটা আপাতত চলবে; তারপর'?

'সব্যসাচীবাবু, বাদশা, কমলেশ্বরবাবু, রাহুল অরুণোদয়, পরাণবাবু,  অঞ্জনা বসু-সহ যাঁরা বাম বা বিজেপি সমর্থক, তাঁদের কখনই এই তালিকায় ধরছি না। কারণ এঁরা দলবদলু নন। তাই আরও বেশি করে কুৎসা করে নজর টানার কোনও প্রবণতাও তাঁদের নেই। যে কোনও শিল্পী তাঁর মতামতে চলতেই পারেন। কাজও করবেন ইচ্ছেমত। সরকারের সমালোচনা করার অধিকারও আছে। কিন্তু জলঢোঁড়া, জোকার-সহ অতিকুৎসাকারীদের প্রমোট করার কাজ আমাদের কেউ কেউ করলে, সেটাতে একজন তৃণমূলসৈনিক হিসেবে আপত্তি থাকবেই'।

কিছুদিন আগেই সোশাল মিডিয়ায় কুণাল ঘোষ চাঞ্চল্যকর পোস্টে (Kunal Ghosh Tweeter) লিখেছেন, জ্যোতি বসুর (Jyoti Basu) মুখ্যমন্ত্রিত্বের রেকর্ড ভেঙে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। ২০৩৬ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তিনিই।

কুণালের কথায়, 'আমি একজন তৃণমূল কর্মী বা আমি একজন রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক হিসেবে আমার যেটা পর্যবেক্ষণ আমি সেটা লিখেছি যে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রিত্বের রেকর্ড ভেঙে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০৩৬ অবধি চোখ বুজে মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ! জ্যোতিবাবুর রেকর্ড ভেঙে যাবে, যদি না তার আগে ২০২৯-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লির বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করতে হয়। চতুর্থ মা মাটি মানুষের সরকার হবে। বেশি বিধায়ক নিয়ে হবে।'

