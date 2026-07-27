জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'এটা উত্তমকুমারের মূর্তি? ইয়ার্কি হচ্ছে'? রাজ্য সরকারকে এবার একহাত নিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বললেন, 'এই মূর্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় উদ্বোধন করলে কী হত ভাবতে পারছেন? মিডিয়া কতটা লাফাত, কতগুলি টক শো বসে যেত। এখন নীরবতা। বিজেপির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন না? অবিলম্বে এই মূর্তি সরিয়ে ঠিকঠাক মূর্তি বসাক রাজ্য। উত্তমকুমারকে নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না'।
শুক্রবার ২৪ জুলাই ছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের ৪৬ তম প্রয়াণদিবস। এবছর অনুষ্ঠান হল কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। উপস্থিত ছিলেন টালিগঞ্জের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ও মহানায়কের পরিবারের লোকেরাও। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উত্তমকুমারের আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধন করলেন মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তামাটে রংয়ে সেই মূর্তি নিয়ে এখন জোর আলোচনা চলছে।
অনেকেই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যে মূর্তিটি উদ্বোধন করেছেন, সেই মূর্তির মুখটি আদৌও উত্তমকুমারে মুখের আদলে তৈরি হয়নি। 'এ তো উত্তম নয় অধম', 'ইনি উত্তম কুমার হলে, আমি চার্লি চ্যাপলিন'। এমনই নানা মন্তব্য নজরে পড়ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
এর আগে, তৃণমূল আমলে লেকটাউনে বসেছিল মেসির বিশালাকার মূর্তি। কলকাতায় সেই মূর্তিটির উদ্বোধন করেছিলেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা স্বয়ং। সেই মূর্তি নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)