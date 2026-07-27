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'এটা উত্তম কুমারের মূর্তি? ইয়ার্কি হচ্ছে'?, মহানায়কের মূর্তি ঘিরে তীব্র বিতর্ক

Uttam Kumar statue controversy:  ফেসবুক পোস্টে কুণাল ঘোষের দাবি,  'অবিলম্বে এই মূর্তি সরিয়ে ঠিকঠাক মূর্তি বসাক রাজ্য'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 27, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:40 PM IST
'এটা উত্তম কুমারের মূর্তি? ইয়ার্কি হচ্ছে'?, মহানায়কের মূর্তি ঘিরে তীব্র বিতর্ক
Image Credit: মহানায়কের মূর্তি ঘিরে তীব্র বিতর্ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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