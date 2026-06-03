/Kunal Ghosh on Ritabrata Bandyopadhyay: ভাঙল তৃণমূল: ঋতব্রতর নেতৃত্বে টিএমসি গঠন হতেই বিস্ফোরক কুণাল, ভয়ংকর কথা বললেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য রাজনীতিতে নজিরবিহীন মোড়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত নাম ‘অতীত’ করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নতুন বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিফ হুইপ পদে আখরুজ্জামানের নাম প্রস্তাব করলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়করা।
সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত ও আখরুজ্জামানের সমর্থনে স্পিকারের কাছে লিখিত প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। বিদ্রোহীদের দাবি, আরও ৬ জন বিধায়ক এতে সই করবেন। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং চিফ হুইপ হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের নাম জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই চিঠিতে বিধায়কদের সই জালের অভিযোগ ওঠার পর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। বুধবার ৫৮ জন বিধায়ক আলাদা করে নতুন নাম প্রস্তাব করায় তৃণমূলে এক বিরাট পরিবর্তনের আবহ তৈরি হয়েছে।
আর এই আবহেই দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দলনেতার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার অভিযোগে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সম্প্রতি বিধানসভার স্পিকারের কাছে জমা পড়া দুটি চিঠিকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অন্দরের টানাপোড়েন এখন প্রকাশ্যে। এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানান, ঋতব্রতরা একটি চিঠি জমা দিয়েছেন এবং দলের তরফেও একটি চিঠি স্পিকারের কাছে দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি এখন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং আইনি সেল খতিয়ে দেখছে।
তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'যারা এই কাজ করলেন, তারা কেউ নির্দল হিসেবে জেতেননি। সবাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, তৃণমূলের প্রতীক এবং ওঁর আশীর্বাদ নিয়ে ভোটে জিতেছেন।' শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রবীণ ও দশবারের বিধায়কের নেতৃত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতাকে তিনি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। ঋতব্রতকে নিশানা করে কুণাল বলেন, 'সিপিআইএম থেকে তাড়ানোর পর তৃণমূল যাঁকে লালন-পালন করল, প্রথমবার বিধায়ক হয়েই তাঁর বিরোধী দলনেতা হওয়ার এত শখ?' এর পিছনে এক বিরাট স্বার্থান্বেষী চক্র কাজ করছে বলে তিনি দাবি করেন।
তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্ন, ভোটের মাত্র এক মাস কাটতে না কাটতেই এই ভোলবদল কেন? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে ঋতব্রতদের ক্ষোভের প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ মনে করিয়ে দেন, সিপিআইএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঋতব্রতকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, রাজ্যসভায় পাঠিয়েছেন এবং INTTUC-এর সভাপতি করেছিলেন। কুণাল প্রশ্ন তোলেন, 'যখন অভিষেকের হাত থেকে পতাকা নিয়েছিলেন, তখন লজ্জা বা কষ্ট হয়নি? আজকে তৃণমূলের মালিকানা নিতে যাচ্ছেন, অথচ আজও INTTUC থেকে ইস্তফা দেননি!'
কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তোলেন যে, নির্বাচনের আগে কেন এই ধরনের অভিযোগ তোলা হল না? কুণাল ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য-- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হলে এই ঋতব্রতরাই মন্ত্রী হওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতেন এবং দিদি ও অভিষেকের কাছে লবি করতেন। তিনি একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে জানান, সম্প্রতি ঋতব্রত ও সন্দীপন তাঁর সঙ্গেই অভিষেকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, অথচ তার পরের দিনই ঋতব্রত সম্পূর্ণ ‘পালটি’ খেলেন। কুণালবাবুর মতে, অন্য কারও প্ররোচনায় এবং নিজস্ব স্বার্থে এই বিদ্রোহ করা হয়েছে, যা দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষ সমস্তটাই দেখছেন এবং দল এর আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।
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