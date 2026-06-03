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Kunal Ghosh on Ritabrata Bandyopadhyay: ভাঙল তৃণমূল: ঋতব্রতর নেতৃত্বে টিএমসি গঠন হতেই বিস্ফোরক কুণাল, ভয়ংকর কথা বললেন

Ritabrata Bandyopadhyay: তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্ন, ভোটের মাত্র এক মাস কাটতে না কাটতেই এই ভোলবদল কেন? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে ঋতব্রতদের ক্ষোভের প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ মনে করিয়ে দেন, সিপিআইএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঋতব্রতকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, রাজ্যসভায় পাঠিয়েছেন এবং INTTUC-এর সভাপতি করেছিলেন।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:55 PM IST
Kunal Ghosh on Ritabrata Bandyopadhyay: ভাঙল তৃণমূল: ঋতব্রতর নেতৃত্বে টিএমসি গঠন হতেই বিস্ফোরক কুণাল, ভয়ংকর কথা বললেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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