Kunal Ghosh: 'রাতে একা এসেছি, ওই কটা ছেলে আবার...'! FIR দায়ের করে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেই নজিরবিহীন হেনস্থার মুখে পড়েন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। সোমবার বিকেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বৈঠক সেরে বেরনোর সময় তাঁকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছোড়ে এক যুবক। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতোমধ্যেই কলকাতা পুলিস কমিশনার এবং কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কুণাল ঘোষ।
এই ঘটনায় চন্দন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে রাত ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ কালীঘাট থানায় এফআইআর (FIR) দায়ের করেছেন কুণাল ঘোষ। এফআইআর দায়ের করার পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'ডিম ছোঁড়া জা.. নো.. য়ারটার বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় FIR করলাম। রাত 11: 15তে। একা এসেছি। ওই কটা ছেলে জড়ো হয়ে আবার অসভ্যতা করতে এসেছিল। সে যাক, বিকেলের বাঁ.. দরটাকে গ্রেপ্তার করতে হবে অবিলম্বে।'
ঘটনার সূত্রপাত
সোমবার বিকেল নাগাদ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ডিম হাতে দাঁড়িয়েছিল এক যুবক। তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যান বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক তথা দলের নেতা। কুণালবাবু ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করেন। কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুণাল ঘোষের মাথা লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে ওই যুবক।
এই ঘটনার পর কুণাল ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি লেখেন, 'একসময় দেড়শো দুশো জন কুণাল ঘোষকে কিছু করতে পারেনি, এরা ডিম ছুঁয়ে কাবু করবে! পুলিস কমিশনারকে জানিয়েছি, কালীঘাট থানাতেও জানিয়েছি'। তাঁর সাফ কথা, পুলিস নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। এটাকে জনরোষ বলবেন না, এটাকে প্ররোচনা বলে'।
পরে ফেসবুকে পোস্টে কুণাল লেখেন, 'শুনলাম ডিমছোঁড়া বাঁদরটা নাকি মমতাদির বাড়ি সিআইডি রেডের সময় পুলিসের উইটনেস ছিল। সিজার লিস্টেও নাকি ওরই সই। তাহলে কি ওই বাড়িকে ঘিরে হামলার রেইকি করানো হয়েছিল? Z ক্যাটাগরির নিরাপত্তার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি ঘিরে এসব কী? আজ যারা আক্রমণ করল, গ্রেপ্তার চাই। ওই ছেলেটাই উইটনেস হিসেবে ঢুকেছিল কিনা, তদন্ত হোক। যদি তাই হয়,তাহলে মমতাদি নিরাপদ নন। তাঁর বাড়ি ঘিরে কোনো খারাপ পরিকল্পনা চলছে। আমি ডিম ভালোবাসি। এসব ছ্যাঁচড়ামি করে আমাকে নড়ানো যাবে না'।
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