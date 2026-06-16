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Kunal Ghosh: 'রাতে একা এসেছি, ওই কটা ছেলে আবার...'! FIR দায়ের করে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

Kunal Ghosh: ভবিষ্যতে যদি বড় ধরনের কোনও হামলা হতে পারে। চন্দন নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে FIR কুণাল ঘোষের। এই চন্দন নাকি এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি (CID) অভিযানের সময় একজন সাক্ষী ছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:25 AM IST
Kunal Ghosh: 'রাতে একা এসেছি, ওই কটা ছেলে আবার...'! FIR দায়ের করে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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'রাতে একা এসেছি, ওই কটা ছেলে আবার...'! FIR দায়ের করে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ
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