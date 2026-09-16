/চাঞ্চল্যকর অভিযোগ! বারাসত থানায় তলব কুণালকে, ৭ দিনের মধ্যে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিপাকে কুণাল ঘোষ। NCPI সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার FIR বারাসাত থানায়। ৭ দিনের মধ্য়ে কালীঘাট তৃণমূলে বিঘায়ককে হাজিরা নোটিশ পাঠাল পুলিস।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। বিধানসভায় যখন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে বিক্ষুদ্ধ বিধায়ক, তখন দিল্লিতে কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাংসদরাও। এরপর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বারাসতের সাংসদ লাগাতার অপমান, হেনস্থা ও কটুক্তি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট গিয়ে কাকলি নিজেই জানিয়েছিলেন, 'ফেসবুক ও টুইটারে (বর্তমানে এক্স) পোস্ট করে আইটি সেল থেকে যে অসভ্য গালাগাল দেওয়া হচ্ছে আমাকে ও আমার পরিবারকে, সেই নাম মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে দিলাম। তিনি যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দিয়েছেন'। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাতের ছবিও।
সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগের পরই তত্পরতা বাড়ে প্রশাসনের। বারাসত থানায় কুণালের বিরুদ্ধে FIR দায়ের করা হয়। সেই FIR-র বেলেঘাটার বিধায়ককে থানার হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।
এদিকে যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের কথা জানিয়ে পোস্ট দেন কাকলি, সেদিনই কারও নাম না করে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দেন কুণালও। তিনি লেখেন, 'আমি প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপছি। কেউ একটা কম্বল দেবেন? ভাবছি, কোনও পাগল যদি হঠাৎ কামড়ে দেয়'!
এদিন পুলিসের নোটিশ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন কুণাল। তবে বিশেষ কিছু বলতে চাননি। বলেন, ‘বিচারাধীন বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না'।
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