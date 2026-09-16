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চাঞ্চল্যকর অভিযোগ! বারাসত থানায় তলব কুণালকে, ৭ দিনের মধ্যে...

Kunal Ghosh:  NCPI সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার FIR বারাসাত থানায়।  ৭ দিনের মধ্য়ে কালীঘাট তৃণমূলে বিধায়ককে হাজিরা নোটিশ পাঠাল পুলিস।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 16, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:15 PM IST
চাঞ্চল্যকর অভিযোগ! বারাসত থানায় তলব কুণালকে, ৭ দিনের মধ্যে...
Image Credit: বারাসত থানায় তলব কুণালকে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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