Kunal Ghosh: বিধানসভায় শুভেন্দুর শুভেচ্ছা, 'জড়িয়ে ধরলেন' দিলীপ- সোশ্যালে নিশানা দলেরই হেভিওয়েটকে: কোন পথে কুণাল ঘোষ?

Kunal Ghosh attacks TMC leadership: ডায়েরির পাতা উলটে অনেক পুরনো কথাই তুলে এনেছেন কুণাল ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। ডাক দিয়েছেন 'আত্মবিশ্লেষণে'র। তারপরই আবার বলেছেন, "কেস দেবেন না প্লিজ।"
শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: তিনি বিরোধী। শুধু বিরোধী নয়, বিজেপির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সরব। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে শেষ দিন পর্যন্ত একের পর এক তোপ দেগেছেন। আজ বিধানসভার লবিতে সেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কুণাল ঘোষের।
কুণাল ঘোষ সবেমাত্র শপথ নিয়ে বেরিয়েছেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লবি দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। কুণাল ঘোষ প্রথমে বলেন, শুভেচ্ছা। শুভেন্দু অধিকারীও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলেন, "কি শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন তো!" দু'জনের মুখেই তারপর চওড়া হাসি। এরপর দিলীপ ঘোষ এগিয়ে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরেন কুণাল ঘোষকে। সবমিলিয়ে এদিন বিধানসভায় শুভেন্দু-কুণাল-দিলীপ, হাসিমুখে শুভেচ্ছা বিনিময়। উল্লেখ্য, তৃণমূলের মুখপাত্র থাকার সময়ও বার বারই কুণাল ঘোষকে দেখা গিয়েছে দিলীপ ঘোষের পাশে দাঁড়াতে।
এদিন কুণাল ঘোষকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়। শপথ নেওয়ার পর তাপসের সঙ্গেও হাত মেলান কুণাল ঘোষ। প্রসঙ্গত, এক সময় দলের অভ্যন্তরে তাপস রায়ের হয়ে গলা ফাটানোর জন্যই সাসপেন্ড করা হয়েছিল কুণাল ঘোষকে। যেকথা আজ আবার ডায়েরির পাতা উলটে তুলে এনেছেন কুণাল ঘোষ। এদিন একদিকে যখন বিধানসভায় বেনজির শাসক-কুণাল সৌজন্য, তখন আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ।
সোশ্যাল মিডিয়ায় তোপ দাগেন তৃণমূলের একাংশ নেতার বিরুদ্ধে। বলেন, যাদের জন্য তাপস রায়, সজল ঘোষরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে গিয়েছেন, যাদের জন্য দলের ক্ষতি হয়েছে, তাঁরা এখনও সেই স্বজনপোষণ করে চলেছেন। কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "তবে যার বা যাদের জন্যে তাপসদা, সজলরা, আরও অনেকে দল ছেড়েছে, দলের ক্ষতি হয়েছে, তারপরেও একইরকম হোয়াটসঅ্যাপ কাঁদুনি পলিটিক্স করে স্বজনপোষণ চলছে, সেটা খুবই আপত্তির এবং উদ্বেগের।"
এর পাশাপাশি, প্রোটেম স্পিকার তাপস রায়কেও 'দীর্ঘদিনের দাদা এবং নেতা' বলে উল্লেখ করেন তিনি। কুণাল ঘোষ লিখেছেন, "ব্যক্তিগতভাবে আমি তাপসদাকে ভালো বলায় আমাকে দল সাসপেন্ড করেছিল। ঘটনাচক্রে আমি আজ দলের বিধায়ক এবং শপথবাক্য পাঠ করছি বিজেপির হয়ে জিতে আসা তাপসদার হাতে।" তারপরই দলের একাংশকে নিশানা করেন তিনি। নাম না করলেও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ই যে কুণাল ঘোষের টার্গেট, তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
যদিও দলের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও কুণাল ঘোষ এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি তৃণমূলের 'সৈনিক'ই আছেন। কুণাল ঘোষ লিখেছেন,"আমি তৃণমূলের সৈনিকই আছি।" এমনকি দলকে চাঙ্গা করতে 'আত্মবিশ্লেষণে'র কথাও বলেছেন তিনি। লিখেছেন, "তৃণমূলকে চাঙ্গা করার লড়াইতে আত্মবিশ্লেষণটাও জরুরি।"
