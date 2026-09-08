'কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন বিরিয়ানি ছাড়া': পুজোয় আমিষ বর্জনের আবহে কুণাল ঘোষের সুরেলা কটাক্ষ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজায় খাওয়া-দাওয়া নিয়ে নজিরবিহীন রাজনৈতিক তরজা। পুজো চলাকালীন আমিষ খাবার বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে বঙ্গবাসীর তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েছেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু ‘বাগেশ্বর বাবা’ ওরফে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তিনি এমনকি পুজোয় আমিষ গ্রহণকারী বাঙালিদের ‘পাখণ্ডী’ বলেও কটাক্ষ করেন। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপি ও তাদের ধর্মগুরুকে একযোগে তীব্র আক্রমণ শাণালেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিক ভঙ্গিতে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের জনপ্রিয় গানের প্যারোডি করে তিনি গেয়ে ওঠেন-- 'কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন বিরিয়ানি ছাড়া।'
বিতর্কের সূত্রপাত
সম্প্রতি হাওড়ার লিলুয়ায় এক ধর্মীয় কথাপাঠের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বর ধামের প্রধান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী। অভিযোগ, সেখানে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে দুর্গাপূজায় আমিষ ভক্ষণকারী বাঙালিদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং তাদের ‘পাখণ্ডী’ বলে দেগে দেন। ধর্মগুরুর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে।
মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে এসে বাংলার ঐতিহ্য ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিজেদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কুণাল বলেন, 'বিজেপি ও তার বন্ধুরা মিলে প্রতিনিয়ত বাংলা ও বাঙালিকে অপমান করছে। এমনকি ধর্মগুরুরা পর্যন্ত প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতি নিয়ে কুকথা বলছেন।'
সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা
হাওড়ার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য। এই বিষয়টিকে সামনে এনে কুণাল ঘোষ রাজ্য সরকার ও বিজেপি নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রকাশ্য মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরো জাতিকে অপমান করা সত্ত্বেও উপস্থিত বিজেপি নেতৃত্ব বা মুখ্যমন্ত্রী তার কোনও প্রতিবাদ করেননি।
কুণাল ঘোষ আরও দাবি করেন, কথাপাঠে উপস্থিত থাকা সমস্ত বিজেপি নেতার জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এত বড় অবমাননাকর মন্তব্যের পরও রাজ্য প্রশাসন কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে (Suo Motu) সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ বা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করল না, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
বিরিয়ানির প্যারোডিতে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের বার্তা
বাঙালির আবেগে আঘাত হানার প্রতিবাদ কেবল রাজনৈতিক ভাষণে সীমাবদ্ধ রাখেননি কুণাল। নিরামিষের নিদানকে সরাসরি খারিজ করে তিনি বুঝিয়ে দেন, পুজোর দিনে রসনাতৃপ্তিতে কোনও আপস নয়। বিখ্যাত বাংলা গানের লাইন প্যারোডি করে গান ধরে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন--বাঙালির পাতে উৎসবের দিনে বিরিয়ানি কিংবা আমিষ পদই থাকবে।
বাঙালির দুর্গাপূজার সঙ্গে ভোগের খিচুড়ির পাশাপাশি যেমন অষ্টমী-নবমীর পাঁঠার মাংস বা পোলাও-বিরিয়ানি ঐতিহাসিকভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সেই সংস্কৃতিতে বাইরের কোনও 'নিদান' যে বরদাস্ত করা হবে না, কুণাল ঘোষের এই গান ও বক্তব্যে সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)