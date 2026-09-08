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'কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন বিরিয়ানি ছাড়া': পুজোয় আমিষ বর্জনের আবহে কুণাল ঘোষের সুরেলা কটাক্ষ

Kunal Ghosh on Veg Non-Veg row: মঙ্গলবার বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তিনি অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে এসে বাংলার ঐতিহ্য ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিজেদের সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:01 PM IST
'কিচ্ছু চাইনি আমি আজীবন বিরিয়ানি ছাড়া': পুজোয় আমিষ বর্জনের আবহে কুণাল ঘোষের সুরেলা কটাক্ষ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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