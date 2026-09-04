'পুরনো কেস নিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন, তখন বলেই দিচ্ছি...', কুণালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋজু!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কুণালবাবুরও মেডিক্যাল ও মেডিসিন ইকুইমেন্ট সংক্রান্ত কোম্পানির সঙ্গে যোগসূত্র আমরা খুঁজে পেয়েছি'। বিস্ফোরক ঋতব্রত শিবিরের তৃণমূল নেতা ঋজু দত্ত। তাঁর দাবি, আমরা তথ্য়, 'সংগ্রহ করে যথাযথ জায়গায় নথি জমা দিয়েছি। আগামীদিনে খেলা হবে'।
ঋজু বলেন, 'কুণালবাবু যখন লোকদের পুরনো পুলিস কেস নিয়ে খোঁচা দেওয়া শুরু করছেন, তখনই আজকে বলেই দিচ্ছি, কুণালবাবুরও মেডিক্যাল ও মেডিসিন ইকুইমেন্ট সংক্রান্ত কোম্পানির সঙ্গে যোগসূত্র আমরা খুঁজে পেয়েছি। যেখানে আগের সরকারকে প্রভাবিত করে, কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে'।
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যে দাবি করেছেন, তা নিয়েও মুখ খুলেছেন ঋজু। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'অমিত শাহের অনেক কাজ আছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেকি বসে আছে, কুণাল ঘোষের মতো ভারতের হাজার হাজার বিধায়ক, কোন বিধায়ক কী লিখছে। সে বসে নেই। কাল যদি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বিধায়ক, ৬৫ জনের একজন কুণাল ঘোষের নামে অভিযোগ করে স্বরাষ্ট্র দফতরে, সেখানেও একই হবে'।
ঋজু বলেন, 'চিঠিটা তো অমিতবাবুর কাছে যাইনি। এটা প্রোটোকল। একজন বিধায়ক, যিনি বিধানসভায় সদস্য়। তিনি বিধানসভার আরেক সদস্যের নাম অভিযোগ করেছেন। চিঠি গিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতরে, সেখান থেকে চিঠি বাংলার স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়ে দিয়েছে এটা তো প্রোটোকল'।
ঘটনাটি ঠিক কী? কুণালের দাবি, 'অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা বিরুদ্ধে সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয় আবার 'যথাযথভাবে' খতিয়ে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং জানাতে হবে বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে। চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে আমাকে'।
এক্স হ্যান্ডেল পোস্টে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক জানান, 'বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগসহ বিভিন্ন তথ্য, নথি ও ছবি দিয়ে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এসব পচা মালপত্রকে প্রমোট করাটা যে তাঁদের পক্ষেও খারাপ, সেটাও লিখি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠিটি বিবেচনা করে তাঁর দপ্তরকে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছেন। বলা হয়েছে 'যথাযথভাবে'দেখতে। আমি কেস রি-ওপেন করার দাবি রেখেছি। মহিলার কী হল, মৃত্যু হয়ে থাকলে তার প্রকৃত কারণ কী, এখন এসব দেখতে হবে'।
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