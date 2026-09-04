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'পুরনো কেস নিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন, তখন বলেই দিচ্ছি...', কুণালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋজু!

Riju Dutta:  'অমিত শাহের অনেক কাজ আছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেকি বসে আছে, কুণাল ঘোষের মতো ভারতের হাজার হাজার বিধায়ক, কোন বিধায়ক কী লিখছে। সে বসে নেই। কাল যদি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও বিধায়ক, ৬৫ জনের একজন কুণাল ঘোষের নামে অভিযোগ করে স্বরাষ্ট্র দফতরে, সেখানেও একই হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 04, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:50 PM IST
'পুরনো কেস নিয়ে খোঁচা দিচ্ছেন, তখন বলেই দিচ্ছি...', কুণালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋজু!
Image Credit: কুণালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ঋজু!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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