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সাতসকালেই তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ, কী কথা দুজনের?

Kunal Ghosh: একই সকালে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের পরিচিত মুখের সঙ্গে কুণাল ঘোষের এই সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 30, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:35 PM IST
সাতসকালেই তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ, কী কথা দুজনের?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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