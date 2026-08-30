/সাতসকালেই তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ, কী কথা দুজনের?

প্রবীর চক্রবর্তী: রবিবার সকালে শহর দেখল ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণের ছবি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে বামমনস্ক অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র এবং বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী তাপস রায়—দু’জনের সঙ্গেই দেখা গেল তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে।
সকালে নিজের বাড়ির সামনে শ্রীলেখা মিত্রের পশুপ্রেমী সংগঠনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে দু’জনে একই মঞ্চ ভাগ করে নেন। রাজনৈতিকভাবে দু’জনের অবস্থান ভিন্ন হলেও, এদিন রাজনীতির ঊর্ধ্বে সৌজন্য ও পশুপ্রেমের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দেন তাঁরা।
অনুষ্ঠানে রাজাবাজারের আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে হাজির হন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এরপর অনুষ্ঠান শেষ করেই বউবাজারে তাপস রায়ের আবাসনে পৌঁছন কুণাল। সেখানে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং তাপস রায়ের ঘনিষ্ঠ শ্যামল কর্মকারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। অনুষ্ঠান শেষে তাপস রায়ের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে।
একই সকালে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের পরিচিত মুখের সঙ্গে কুণাল ঘোষের এই সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। যদিও তিন পক্ষের তরফেই বিষয়টিকে রাজনৈতিক সমীকরণের বদলে সৌজন্য, ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং মানবিকতার নজির হিসেবেই দেখা হচ্ছে।
বাংলার তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতার আবহে রবিবারের এই ছবি যেন ফের মনে করিয়ে দিল—রাজনীতির বাইরে সৌজন্যের সম্পর্কও থাকতে পারে।
কুণাল ঘোষ বলেন, শ্যামল কর্মকার ছাত্র জীবনের নেতা। ঘটনাচক্রে শ্যমলদা তাপসদার নীচের ফ্ল্যাটে থাকেন। শ্যামলদার অকালমৃত্যু হয়েছে। আচমকা চলে গিয়েছেন। বাথরুমের দরজা ভেঙে বের করতে হয়। আজকে শ্যামলদার পারলৌকিক কাজ ছিল। সেখানেই ফুল দিতে এসেছিলাম। তাপসদার সঙ্গে দেখা হল। উনিও শোকাহত। শ্যমলদা তাপসদাদের জুনিয়র।
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