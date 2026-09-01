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'বাবার নাম কী? সাত দিন সময় দিন', NCPI সাংসদদের গড়িমসিতে কটাক্ষ কুণালের

Kunal Ghosh:  'প্রথম দল থেকে জিতে এসে, দ্বিতীয় দলের নেতার পায়ে ঘুরঘুর করে, তৃতীয় দলে যোগ দিয়েছি বলার পর, আবার লোকসভায় দেখা যাচ্ছে, তারা নাকি প্রথম দলেই আছেন! কোথায় আছেন, নিজেরাই জানেন না'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 01, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:55 PM IST
'বাবার নাম কী? সাত দিন সময় দিন', NCPI সাংসদদের গড়িমসিতে কটাক্ষ কুণালের
Image Credit: বেনজির কটাক্ষ কুণালের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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