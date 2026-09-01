'বাবার নাম কী? সাত দিন সময় দিন', NCPI সাংসদদের গড়িমসিতে কটাক্ষ কুণালের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বিষয়টা এরকম দাঁড়াল, আপনার নাম কী, ৩ দিন সময় চাইছি, তিনদিন পর নাম বলব। আপনার বাবার নাম কী, আমরা কিন্তু সাতদিন সময় চাই, তার পরে বাবার নাম বলব। আপনার ঠিকানা কী! ১৫ দিন সময় চাই'। সুদীপ-কাকলিদের বেনজির কটাক্ষ কুণাল ঘোষের।
কুণাল বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, এখনই মন্তব্য করব না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস থেকে জয়ী হয়ে গিয়েছিলেন, বিজেপি বিরোধী ভোট পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী হিসেবে গিয়েছিলেন। এবার তারা কী করছেন, সবাই দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম দল থেকে জিতে এসে, দ্বিতীয় দলের নেতার পায়ে ঘুরঘুর করে, তৃতীয় দলে যোগ দিয়েছি বলার পর, আবার লোকসভায় দেখা যাচ্ছে, তারা নাকি প্রথম দলেই আছেন! কোথায় আছেন, নিজেরাই জানেন না'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'নোটিসে সময় চাওয়া খুব অবাক লাগছে'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'রাজনৈতিকবিদদের বেসিক বিশ্বাসযোগ্যতা, আমি কোন দলে আছি, সেটা বলতে যদি সময় চাইতে হয়, বিশ্বাসযোগ্য প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে'।
দলত্যাগ নিয়ে স্পিকার ওম বিড়লা চিঠি দিতেই এখন রীতিমতো চাপে পে ২০ NCPI সাংসদ! স্পিকারের নোটিসের জবাব দিতে আরও সময় নিচ্ছে তাঁরা। আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদাররা। অভিষেকের অভিযোগে প্রেক্ষিতে ওই ২০ সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়েছেন স্পিকার। সাতদিনের মধ্যে জবাব তলব করেছেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)