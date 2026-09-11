Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /নন্দীগ্রামে তৃণমূল ক্ষতি তৃণমূলই করেছে! বেশি বোঝা কিছু নেতার..., উপনির্বাচনের আগে বিস্ফোরক কুণাল

'নন্দীগ্রামে তৃণমূল ক্ষতি তৃণমূলই করেছে! বেশি বোঝা কিছু নেতার...', উপনির্বাচনের আগে বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh: 'সৌজন্যের খাতিরে তো জিজ্ঞাসা করেনি যে, কুণাল তুমি যে এতদিন ধরে করলে, রেজাল্ট এল।  তাহলে কী করা উচিত? তাহলে কি করা উচিত? এই প্রশ্নটা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওখানে আরও বেশি বোঝা, ঘন ঘন যারা দলবদল করে, তাঁদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 11, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:46 PM IST
'নন্দীগ্রামে তৃণমূল ক্ষতি তৃণমূলই করেছে! বেশি বোঝা কিছু নেতার...', উপনির্বাচনের আগে বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: নন্দীগ্রাম নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মোদীর ব্রিকস সম্মেলনের মাঝেই রক্তাক্ত ভারত: কোটি কোটি টাকা আগুনে পুড়ে গেল
2
3
4
5