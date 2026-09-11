'নন্দীগ্রামে তৃণমূল ক্ষতি তৃণমূলই করেছে! বেশি বোঝা কিছু নেতার...', উপনির্বাচনের আগে বিস্ফোরক কুণাল

প্রবীর চক্রবর্তী: ব্যাটলফিল্ড নন্দীগ্রাম। 'তৃণমূলের ক্ষতি তৃণমূলই ক্ষতি করেছে', উপনির্বাচনের আগে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। জি ২৪ ঘণ্টাকে বললেন, 'কিছু লোকের পাকামোর জন্য নন্দীগ্রাম হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে'।
চেনা মাটিতে আর ফুটছে না ঘাসফুল! একুশে বাংলায় তৃতীয়বার ক্ষমতা এসেছিল তৃণমূল। কিন্তু নন্দীগ্রামে হারতে হয়েছিল খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। একই ফলের পুনরাবৃত্তি ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটেও। কী এমন পরিস্থিতি? কুণালের স্পষ্ট কথা, 'আমাদের দোষে, আমাদের কিছু নেতার দোষে, বেশ বোঝা নেতাদের দোষে, যাদের সঙ্গে মাটির কোনও সম্পর্ক নেই। যাঁদের গ্রাউন্ডে পাঠানো হত, তারা রাজনীতির লোকই নয়। পুরো উলটো এখানে এসে বলত, অথবা অন্য ধান্দায় বলত'।
একসময়ে তৃণমূলের থেকে নন্দীগ্রামে দায়িত্বে ছিলেন কুণালই। তাঁর দাবি, 'সৌজন্যের খাতিরে তো জিজ্ঞাসা করেনি যে, কুণাল তুমি যে এতদিন ধরে করলে, রেজাল্ট এল। তাহলে কী করা উচিত? তাহলে কি করা উচিত? এই প্রশ্নটা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওখানে আরও বেশি বোঝা, ঘন ঘন যারা দলবদল করে, তাঁদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমার মান সম্মান আছে, নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। যে বা যারা এই পাকামিগুলি করলেন, রাজনীতির র বোঝেন না , অথবা নিজের ধান্দায় করেছেন'।
এখন যদি নন্দীগ্রামের দায়িত্ব দেওয়া হয়, নেবেন? কুণালের সোজাসাপ্টা জবাব, 'আমি দলের সৈনিক। দল যা দায়িত্ব নেবে, জেতা-হারা আমি মেনে নেব। কিন্তু প্রথম হাতজোড় করে বলব, যখন কুণাল ঘোষ পারফর্ম করে রেজাল্ট দিয়েছিল, তারপর যখন তাঁকে কার্যত অপমান করে নীবরে উপেক্ষা করে, বেশি বোঝা বোদ্ধারা চালিয়েছে, তারা এখন এসে চালাক। তারা সামনে গিয়ে দাঁড়াক। আমি কেন দায়িত্ব নিতে যাব'।
একুশে নন্দীগ্রামে মমতাকে হারিয়ে বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর ছাব্বিশে জিতে মুখ্যমন্ত্রী। এবার অবশ্য ভবানীপুরেও লড়েছিলেন তিনি এবং হারিয়ে দিয়েছেন মমতাকে। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। ফলে নিয়মাফিক এবার উপনির্বাচন নন্দীগ্রামে। কবে? পুজোর আগেই, ৬ অক্টোবর।
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