'নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন', 'ভবিষ্যদ্বাণী' কুণালের!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাটলফিল্ড নন্দীগ্রাম। 'যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, সঞ্চিতা প্রধান দে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন', 'ভবিষ্যদ্বাণী' কুণালের ঘোষের। তাঁর আশঙ্কা, 'রাজ্য সরকার নতুন করে পুলিস দিয়ে নন্দীগ্রামে অশান্তি তৈরি, তৃণমূল কর্মীদের উপরে দমনপীড়ন, হঠাত্ এমআইএ জেগে ওঠে, সিবিআই পুরনো মামলা ডেকে ডেকে বলা এলাকায় থাকবেন না এসব খেলা যেন শুরু না করে'।
একুশে নিজে হেরেছিলেন। ছাব্বিশে যাঁকে প্রার্থী করেছিলেন, তিনিও হেরে গিয়েছেন। নন্দীগ্রামে এবার উপনির্বাচনে মমতার প্রার্থী 'চাকরিহারা' সঞ্জিতা। ২০১৪ সালের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা চাকরি হারান নন্দীগ্রামের বয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা। এরপর মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট, এমনকী সুপ্রিম কোর্টে। শেষপর্যন্ত অবশ্য শীর্ষ আদালতে হস্তক্ষেপে চাকরি ফেরত পান সঞ্জিতা।
কুণাল বলেন, 'আইনের বিষয়। তিনি নিজে কোন খারাপ কাজের সঙ্গে বলে কোট একেবারেই বলেনি। কোনও একটা সিস্টেমে গণ্ডগোল ছিল,তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা, বিরোধীরা কলঙ্কিত করার জন্য রাজনীতিটা করছে'। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সংগঠন দূর্বল করার জন্য, সর্বাত্বকভাবে পুলি, সিবিআই, এনআইএ ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু মানুষের সমর্থনটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি থেকে গিয়েছে, তৃণমৃলের প্রতি রয়েছে গিয়েছে। গ্রেফতার করা হচ্ছে। কিন্তু ঘরে ধরে যে মা-বোনে রয়েছে, মানুষ রয়েছেন, তারা তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লড়াই সমর্থন করছেন। ফলে নন্দীগ্রামে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, সঞ্চিতা প্রধান দে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন'।
একুশে নন্দীগ্রামে মমতাকে হারিয়ে বিরোধী দলনেতা হয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। আর ছাব্বিশে জিতে মুখ্যমন্ত্রী। এবার অবশ্য ভবানীপুরেও লড়েছিলেন তিনি এবং হারিয়ে দিয়েছেন মমতাকে। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। ফলে নিয়মাফিক এবার উপনির্বাচন নন্দীগ্রামে। কবে? পুজোর আগেই, ৬ অক্টোবর।
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