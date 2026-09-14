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  • /নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন, ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের!

'নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন', 'ভবিষ্যদ্বাণী' কুণালের!

Nandigram bypoll: একুশে নিজে হেরেছিলেন। ছাব্বিশে যাঁকে প্রার্থী করেছিলেন, তিনিও হেরে গিয়েছেন। নন্দীগ্রামে এবার উপনির্বাচনে মমতার প্রার্থী 'চাকরিহারা' সঞ্জিতা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:30 PM IST
'নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন', 'ভবিষ্যদ্বাণী' কুণালের!
Image Credit: কুণালের &#039;ভবিষ্যদ্বাণী&#039; !

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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