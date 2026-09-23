'ওঁরা প্রথম বুঝতে পারছিলেন না...', NCPI-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কুণাল!

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: NCPI-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কুণাল ঘোষ! রীতিমতো স্ক্রিনশট দেখিয়ে বোমা ফাটালেন বেলেঘাটার বিধায়ক নিজেই। স্পষ্ট জানালেন, 'কৌতুহল থেকে আর ছাড়িনি, থেকে গিয়েছিলাম। আমি সেই হোয়াটস অ্যাপ থেকে এখন বেরোয়নি'।
ছাব্বিশে 'নিঃস্ব' মমতা। আগের ঘাসফুল প্রতীকে জিতে শিবির পালটেছেন অনেকই। কুণাল কিন্তু এখনও মমতার পাশেই। বেলেঘাটা বিধায়ক বলেন, 'ওনারা হয়তো কোনও একটা রাস্তা তৈরি করেছিলেন। যাঁরা অরিজিনাল পার্টিতে ছিলেন, তাঁরা যখন দেখছেন, কয়েকজন আমাদের দল থেকে দিল্লিতে ধোপার বাড়িতে গিয়েস যে ২০ জন তাঁদের দিকে জয়েন করতে চাইছেন। তাঁরা বোধহয় গ্রুপ, হোয়াটঅ্য়াপ এসব তৈরি করছিলেন, তখন আমি একটু অবাক হয়ে যাই, আমাকে একটি হোয়াটস গ্রুপে অ্যাড করা হয়'।
কুণালের দাবি, 'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে হঠাত্ করছেন কেন, আমি তো ওই পাঠশালায় নেই। একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, সাংবাদিক হিসেবে আমরা করেছি। যাঁরা জয়েন করতে আসছেন, সে সম্পর্কে আমাদের কিছু মতামত লাগতে পারে'। বলেন, 'আমি গ্রুপটা লেফট করিনি। আমি ওদের নানা মতামত দেখতাম। অনেকে রসিকতা করে কিছু লিখতেন। কখনও আবার আবার একজোট হয়ে থাকা চেষ্টা করতেন'।
কুণালের কথায়, 'ওনারা প্রথম বুঝতে পারছিলেন না, দল আসলে কাদের হাতে রয়েছে? কারা নিয়ন্ত্রণ করছে? আচমকা কারা দিল্লি থেকে এসে জয়েন করছে? পরস্পরবিরোধী নানা...কৌতুহল থেকে আর ছাড়িনি, থেকে গিয়েছিলাম। যেটুকু বুঝেছিলাম, কয়েকজন সখ করে কোনও কারণে একটা দল তৈরি করেছেন। সেই দলটা নিয়ে নানা টানাপোড়েন চলছে। ফলে আমি সেই হোয়াটস অ্যাপ থেকে এখন বেরোয়নি'।
এদিকে আগের ঘাসফুল প্রতীকে জিতে NCPI-তে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা কি ওই গ্রুপে আছেন? কুণালের জবাব, 'আমি জানি না। তাদের অন্য একটা নিজেদের গ্রুপ আছে'।
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