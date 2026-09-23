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'ওঁরা প্রথম বুঝতে পারছিলেন না...', NCPI-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কুণাল!

Kunal Ghosh:    'আমি গ্রুপটা লেফট করিনি। আমি ওদের নানা মতামত দেখতাম। অনেকে  রসিকতা করে কিছু লিখতেন। কখনও আবার আবার একজোট হয়ে থাকা চেষ্টা করতেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:24 PM IST
'ওঁরা প্রথম বুঝতে পারছিলেন না...', NCPI-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কুণাল!
Image Credit: CPI-র হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কুণাল!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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