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  • /Kunal Ghosh: চেষ্টা করে যাতে আমিও ভোটের টিকিট না পাই, ক্যামাক স্ট্রিট নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! নিশানায় অভিষেক ফ্যান ক্লাবও

Kunal Ghosh: 'চেষ্টা করে যাতে আমিও ভোটের টিকিট না পাই', ক্যামাক স্ট্রিট নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! নিশানায় অভিষেক ফ্যান ক্লাবও

Kunal Ghosh on Abhishek Banerjee PA Sumit Roy: অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়কে নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। স্পষ্ট অভিযোগ, "এরাই ক্ষমতার বৃত্ত তৈরি করে রেখেছিল। কাউকে ঢুকতে দেয়নি সেখানে।" 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:54 PM IST
Kunal Ghosh: 'চেষ্টা করে যাতে আমিও ভোটের টিকিট না পাই', ক্যামাক স্ট্রিট নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল! নিশানায় অভিষেক ফ্যান ক্লাবও
Image Credit: কুণাল ঘোষ (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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'চেষ্টা করে যাতে আমিও ভোটের টিকিট না পাই',ক্যামাক স্ট্রিট-সুমিত নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল!
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