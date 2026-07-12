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ঋত-তৃণমূল নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ! যাঁরা 'আসল তৃণমূল সাজছেন' তাঁদের তীব্র আক্রমণ করে কুণাল বললেন আগে...!

Kunal Ghosh on Ritabrata Banerjee TMC: 'বিবেক, লজ্জা বলে কিছু নেই? এক একটা নাম দেখুন। মমতাদি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে এঁদের কী কী ভূমিকা ছিল বা হত, ভেবে নিন। বাকিটা সময়, মানুষ আর দলের কর্মীদের বিবেচ্য।' রবিবাসরীয় এক্সপোস্টে বিস্ফোরণ ঘটালেন কুণাল ঘোষ!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 12, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:36 PM IST
ঋত-তৃণমূল নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ! যাঁরা 'আসল তৃণমূল সাজছেন' তাঁদের তীব্র আক্রমণ করে কুণাল বললেন আগে...!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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