ঋত-তৃণমূল নিয়ে বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ! যাঁরা 'আসল তৃণমূল সাজছেন' তাঁদের তীব্র আক্রমণ করে কুণাল বললেন আগে...!

প্রবীর চক্রবর্তী: বিস্ফোরক কুণাল ঘোষ। আজ, রবিবার ঘণ্টাখানেক আগে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে তিনি নতুন তৃণমূলকে একহাত নিয়েছেন। কী বলেছেন কুণাল? কুণাল বলেছেন, যাঁরা 'আসল তৃণমূল' সাজছেন, তাঁরা নিজেরা পুরো আলাদা দল গড়ে, মানুষের ভোটে জিতে এসে বড় বড় কথা বলছেন না কেন?
'বিবেক, লজ্জা বলে কিছু নেই?'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সরিয়ে, ছবি বাদ দিয়ে যে বা যাঁরা 'আসল তৃণমূল' সাজছেন, তাঁরা এই মহিলাকে এখনও ঘুরিয়ে ব্যবহার না করে, নিজেরা পুরো আলাদা দল গড়ে, মানুষের ভোটে জিতে এসে বড় বড় কথা বলছেন না কেন? ফেসবুকে দু'একটা পোস্ট দেখছি, এতকাল পর মমতাদির ছবি ছাড়া স্টিকার, কে কী পদ পেলেন। বিবেক, লজ্জা বলে কিছু নেই? এক একটা নাম দেখুন। মমতাদি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে এঁদের কী কী ভূমিকা ছিল বা হত, ভেবে নিন। বাকিটা সময়, মানুষ আর দলের কর্মীদের বিবেচ্য।
'আসল তৃণমূল' নিয়ে সৌগত রায়
প্রসঙ্গত, 'আসল তৃণমূল' নিয়ে মন্তব্য় করেছেন প্রবীণ নেতা সৌগত রায়ও। ২১ জুলাই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপির বি টিম। ওরা যেখানে যা চাইবে পাবে। আমরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি একুশে জুলাই নিয়ে। বিকল্প ভাবনা তো নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা সংবাদ মাধ্যমে বলবার নয়।' প্রসঙ্গক্রমে অনুব্রত মণ্ডল নিয়েও কথা বলেছেন সৌগত। বলেছেন, 'অনুব্রত মণ্ডল তাঁর কথাবার্তায় বারবার দলকে বিড়ম্বনায় ফেলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমা করে দিয়েছেন। জেলায় রাজ চালাতেন। আর কী দরকার ছিল ওঁর, আমি জানি না। কী মনে করে গিয়েছেন, তাও জানি না। বীরভূমে আমাদের আরও পরিশ্রম করে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।'
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সরিয়ে, ছবি বাদ দিয়ে যে বা যারা 'আসল তৃণমূল' সাজছেন, তাঁরা এই মহিলাকে এখনও ঘুরিয়ে ব্যবহার না করে নিজেরা পুরো আলাদা দল গড়ে মানুষের ভোটে জিতে এসে বড় বড় কথা বলছেন না কেন? ফেসবুকে দুএকটা পোস্ট দেখছি, এতকাল পর মমতাদির ছবি ছাড়া স্টিকার, কে কী পদ পেলেন— Kunal Ghosh KunalGhoshAgain) July 12 2026
একুশে-বিকল্প
প্রসঙ্গত, একুশে জুলাই নিয়ে জানা গিয়েছে মমতার বিকল্প ভাবনার কথা। ধর্মতলায় সভা করার জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল। তবে যদি সেখানে সভা করার অনুমতি কোর্ট না দেয়, সেক্ষেত্রে কী হবে, সেই বিকল্প ভাবনাও ভেবে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে খবর। কী সেই বিকল্প ভাবনা? তাই রয়েছে বিকল্প ভাবনাও। কী সেই বিকল্প ভাবনা? বিকল্প ভাবনাটা এরকম: জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা এলে কলকাতার দু'তিনটে জায়গায় বড় জমায়েত করা হবে। হাওড়া, শিয়ালদা, হাজরার মতো জায়গা পরিকল্পনায় রয়েছে। এই সমস্ত বড় জমায়েতে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করার পরিকল্পনা রয়েছে মমতার।
'কলকাতা চলো'
অন্যান্য বার একুশে জুলাইয়ে 'ধর্মতলায় চলো' স্লোগান শোনা যায়। এবার সেটা বদলে হয়েছে 'কলকাতা চলো'! কেন? জানা গিয়েছে, ধর্মতলায় যদি ২১ জুলাইয়ের শহিদ সভা করার অনুমতি পাওয়া না যায়, তখন তো অন্যত্র সরতে হবে, আর সেটা যদি ধর্মতলা না হয়, তখন তো আর স্লোগানটা যুক্তিসম্মত থাকবে না! সংশ্লিষ্ট মহলের মত, ধর্মতলায় সভা করা যাবে না ধরে নিয়েই এগোচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির।
প্রেক্ষিত
প্রসঙ্গত, গত ৩৩ বছর ধরে যে ধর্মতলা ছিল তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের চেনা মঞ্চ, ২০২৬-এ এসে তা নিয়েই বড় প্রশ্ন উঠল মমতার ঘাসফুল শিবিরে। ব্যস্ত রাস্তায় যান চলাচল সচল রাখতে এবং আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে এবার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ‘শহিদ দিবসের’ সভা করার অনুমতি দিল না কলকাতা পুলিস। লালবাজারের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধর্মতলার মতো ব্যস্ত জায়গায় রাস্তা আটকে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করা যাবে না। তাই মমতার কালীঘাট তৃণমূল বা ঋতব্রতর তৃণমূল কেউই ২১ জুলাই সভা করতে পারবে না বলেই কলকাতা পুলিস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দল ভেঙে টুকরো হওয়া এই আবহে এবার দুই তৃণমূল শিবিরই ধর্মতলায় সভার জন্য অনুমতি চেয়েছিল।
একুশে জুলাইয়ের ইতিহাস
১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকরণ অভিযানকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল কলকাতা। সেদিন পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন কর্মী। সেই থেকে দিনটি 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালে ব্রিগেড এবং ২০১৩ ও কোভিডকালে (২০২০-২০২১) ধর্মতলার বাইরে সভা হলেও, ধর্মতলাই ছিল এই সভার মূল কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দল যখন দ্বিধাবিভক্ত এবং পুলিস-আদালতের অবস্থান যখন কড়া, তখন প্রশ্ন উঠেছে-- এ বছরের ২১ জুলাই কীভাবে হবে? কার হবে? কোন শিবির শেষ পর্যন্ত শহিদ দিবসের মূল উত্তরাধিকার দাবি করতে পারবে এবং ধর্মতলা বাদ দিয়ে কোন বিকল্প মঞ্চে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে? এহেন জল্পনার মধ্যেই এল মমতার বিকল্প ভাবনা।
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