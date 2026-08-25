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'পার্কস্ট্রিটের সেই পরিবারকে পুলিস দিয়ে...', মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল

footpath milk heating controversy:  'যেই মুহুর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন দায়িত্ব নেবেন তারপরেই পুলিশকে দিয়ে তুলে আনা হল কেন? কেন সেদিন বলেননি মুখ্যমন্ত্রী যে, দায়িত্ব নিচ্ছেন? মমতাদি বলার পর ঘুম ভাঙল? আপনারা একটা অমানবিক কাজ করছেন'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 25, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:45 PM IST
'পার্কস্ট্রিটের সেই পরিবারকে পুলিস দিয়ে...', মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'পার্কস্ট্রিটের সেই পরিবারকে পুলিস দিয়ে...', মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল
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