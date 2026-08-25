'পার্কস্ট্রিটের সেই পরিবারকে পুলিস দিয়ে...', মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে পুলিশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটের ওই পরিবারকে'। ফুটপাতে দুধ গরম বিতর্কে এবার বিস্ফোরক তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রী কাছে তাঁর প্রশ্ন, 'আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলার পর সময় হল? শনিবারের পর, রবিবার ছিল, সোমবার ছিল, কী করলেন'?
কুণাল বলেন, 'শনিবার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল গিয়েছিলেন, হুমকি দেওয়া হয়েছিল। গরীব কেউ শখ করে হয় না। ভোটের আগে গরীব বাচ্ছাদের জড়িয়ে ধরে ছবি তুলতে ভাল লাগে। আর ভোটের পর ওই দাপটে সরিয়ে দেওয়া'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যেই মুহুর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন দায়িত্ব নেবেন তারপরেই পুলিশকে দিয়ে তুলে আনা হল কেন? কেন সেদিন বলেননি মুখ্যমন্ত্রী যে, দায়িত্ব নিচ্ছেন? মমতাদি বলার পর ঘুম ভাঙল? আপনারা একটা অমানবিক কাজ করছেন'।
কুণালের বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিক মুখ দেখিয়েছেন। ক্ষমতায় থাকলেও দেখিয়েছেন, না থাকলেও দেখিয়েছেন। সোমবার অত বড় বড় কথা বললেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে বাড়ি থেকে বের হতে না পারে দেখবেন। স্পটে যান, মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ঘোষণা চাপে পড় পুলিস দিয়ে তুলে আনেন। এর থেকে একটি জিনিস প্রমাণিত যে, অগ্নিমিত্রা পাল ভুল করেছিলেন'।
কুণালের দাবি, 'আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামলাতে পারছেন না'। বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তুলে কথা বলছেন কেন ? এটা কোনও কথা! বয়স হচ্ছে বিশ্রাম নিন। মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একটা হাঁটার কম্পিটিশন হোক সারা পৃথিবী দেখুক। এক্সারসাইজ আর হাঁটার প্রতিযোগিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাগজে কলমে যা বয়স বাস্তবে তার থেকে বয়স অনেকটাই কম'।