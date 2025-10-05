English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Kunal Ghosh Post: 'বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের আসল চেহারাটা বোঝা যায়', ফের দেবকে খোঁচা কুণালের?

Kunal Ghosh-Dev: কুণালের পোস্ট, 'আমি মমতাদির বাড়ি বিজয়া করতে গেছি। দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। ভালোবেসে বিপুল মিষ্টি দিয়েছেন। নিয়ে এসে সবাইকে দিয়ে খেয়েছি। এতদিনের যোগাযোগ, মাঝখানের ঝড়বৃষ্টিতেও ছেদ পড়েনি। দিদি দিদিই।'

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 5, 2025, 02:26 PM IST
Kunal Ghosh Post: 'বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের আসল চেহারাটা বোঝা যায়', ফের দেবকে খোঁচা কুণালের?
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলা ছবির শো পাওয়া ও না পাওয়া নিয়ে কুণাল বনাম দেবের যে অঘোষিত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল রঘু ডাকাত মুক্তির পরও তা কিছুটা চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্টে তরজা জিইয়ে রেখেছেন কুণাল ঘোষ। পিছিয়ে যাননি দেবও। নানাসময়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা জবাবও দিয়েছেন কুণালকে। কয়েক দিন নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ছবি প্রমোশনে দিয়ে নাম না করে বলেছিলেন, 'বন্ধু হতেও যোগ্যতা লাগে, শত্রু হতেও যোগ্যতা লাগে। আর আমার শত্রু হতে যোগ্যতা লাগেই। কাউকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না'।

আরও পড়ুন, Dev-Raghu Dakat:'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করলেন, একটাই কথা বললাম....', কুণালকে জবাব দেবের...

আবার এদিন দেব বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পরশু দিন ফোন করলেন। বললেন, আমি শুনেছি, তোমাকে এরকম বলেছে, ওরকম বলেছে। দিদিকে একটাই কথা বললাম, আপনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। ছোটখাটো ব্যাপারে আপনি ঢুকবেন না। ছেড়ে দিন। তেমন কিছু হলে আমিই আপনাকে ফোন করতাম। আমার মনে হয়নি'। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। সেখানে অবশ্য কারও নাম করেননি। তবে পোস্টের একটি লাইনেই খটকা লেগে রয়েছে। কুণাল লিখেছেন- 

সবিনয় নিবেদন।
1) আমি তৃণমূল কংগ্রেসের গর্বিত সৈনিক। কঠিন দিনেও দল ছাড়িনি। 
2) আমি মমতাদির বাড়ি বিজয়া করতে গেছি। দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। ভালোবেসে বিপুল মিষ্টি দিয়েছেন। নিয়ে এসে সবাইকে দিয়ে খেয়েছি। এতদিনের যোগাযোগ, মাঝখানের ঝড়বৃষ্টিতেও ছেদ পড়েনি। দিদি দিদিই।
3) অভিষেক ব্যানার্জিকে সেনাপতি বলি। বিজয়ার শুভেচ্ছা দশমীতেই জানিয়েছি। ও নেতা। শ্রদ্ধা করি। ভালোও বাসি। ব্যক্তিগতভাবেও কৃতজ্ঞ। 
4) আমি কৈশোর থেকে রাজনীতি করেছি। তারপর সাংবাদিকতা। তারপর আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতি। আরও দশরকম কাজ করি। চাকরি, সাংবাদিকতা, গল্প উপন্যাস, ক্লাব, নানা সামাজিক কাজ। আমার কিছু নিজস্ব দোষ-গুণ আছে। সংশোধন, ভারসাম্যের চেষ্টা করি। তবু কিছু বিষয়ে বদলাতে পারি না। তাই টুং টাং শব্দ হয়।
5) চলার পথে নানারকম মানুষ দেখি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের আসল চেহারাটা বোঝা যায়। উপকার হয়।
6) ওপরওয়ালায় বিশ্বাস রাখি। আত্মবিশ্বাস রাখি, ছিলাম, আছি, থাকব। আমার মত করেই। আমার কাছে জীবনের মানেটা আমার চিন্তা অনুযায়ীই থাকবে। সকলের সঙ্গে নাও মিলতে পারে।

এবছর দেবের পুজোর ছবি রঘু ডাকাত। কিন্তু ছবি মুক্তির আগেই থেকে তৈরি হয় বিতর্ক। সোশ্যাল মিডিয়ায় রঘু ডাকাত নিয়ে একে এক পোস্ট করেছেন কুণাল। পাল্টা জবাব দেন দেবও। তাই সম্প্রতি কুণালের , 'চলার পথে নানারকম মানুষ দেখি। বিশেষ বিশেষ সময়ে এদের আসল চেহারাটা বোঝা যায়। উপকার হয়।' মন্তব্য নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে। 

আরও পড়ুন, Zubeen Garg's Last Video: হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপনে বাঁচার চেষ্টা করছেন জুবিন! ভাইরাল শেষ মুহূর্তের ভিডিয়ো...

