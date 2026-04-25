West Bengal Assembly Election 2026: 'গরমে শাল-জোব্বা শুধু পাগল আর মিঠুন পরে', কটাক্ষ কুণালের
Kunal Ghosh on BJP: "বিজেপির অহংকার ভেঙে চুরমার, বাংলার পথে এবারও ঘাসফুল!" প্রথম দফার ট্রেন্ড বলছে ১৫২টির মধ্যে ১৩৫টি আসনেই জিতছে তৃণমূল কংগ্রেস। সুকান্ত-শুভেন্দুদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করার পাশাপাশি মোদীজিকেও 'ফ্যাশন' ইস্যুতে বিঁধলেন কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, পরাজয় নিশ্চিত জেনেই প্রলাপ বকছে বিজেপি।
পিয়ালি মিত্র-অয়ন ঘোষাল: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট মিটতেই জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, প্রথম দফায় পরাজয় নিশ্চিত বুঝে বিজেপি নেতারা এখন ‘প্যানিক রিঅ্যাকশন’ বা প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন। একইসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী মোদী— সকলকেই কড়া ভাষায় বিঁধলেন তিনি।
কুণাল ঘোষ জানান, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ১২৫ থেকে ১৩৫টি আসনে জয়লাভ করতে চলেছে। তাঁর দাবি, এবার দলের ‘চতুর্মুখী লাভ’ হয়েছে— মোট ভোট বৃদ্ধি, ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি, জয়ের ব্যবধান বৃদ্ধি এবং আসন সংখ্যা বৃদ্ধি। তিনি বলেন, “বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ভয় দেখানো বা এজেন্সি দিয়ে আটকানোর কৌশল আর কাজ করছে না। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন।”
বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম না করে কুণাল বলেন, “উনি প্রবল মানসিক চাপ এবং ভারসাম্যহীনতায় ভুগছেন। ২৯ তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে যাবেন— এই কথা বলা আসলে নিজের ভয় ঢাকবার চেষ্টা। উনি বরং এখনই ‘প্রাক্তন বিধায়ক’-এর লেটার হেড ছাপিয়ে রাখুন।”
পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর পোশাক এবং কলকাতার গঙ্গাবক্ষ নিয়ে মোদীকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। কুণাল বলেন, “দিল্লির যমুনা নদী এখন অ্যাসিডের মতো দূষিত, সেখানে মাছ মরে ভেসে উঠছে। তাই গঙ্গার ধারে ছবি তুলতে মোদীজিকে কলকাতায় আসতে হয় কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গার ধার অপূর্ব সাজে সাজিয়েছেন।” প্রধানমন্ত্রীর শীতের পোশাক পরার ফ্যাশনকেও তীব্র বিদ্রূপ করে তিনি বলেন, “কলকাতার এই গরমে পাগল আর মিঠুন চক্রবর্তী ছাড়া কেউ এ ধরনের পোশাক পরে না।”
নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানান, ২৭ তারিখ প্রচার শেষ হওয়ার পর কোনো বহিরাগত যেন এলাকায় না থাকে। সুজিত বসুর অভিযোগকে সমর্থন করে তিনি বলেন, “যারা গেস্ট হাউসে বহিরাগতদের রাখছেন, তারা সতর্ক হন। পুলিশ ধরলে যেন বাড়িতে বলে রাখেন যে ফিরতে দেরি হবে।”
সবশেষে তিনি বাংলার মানুষকে, বিশেষ করে মা-বোনেদের আহ্বান জানান, দ্বিতীয় দফাতেও যেন প্রথম দফার রেকর্ড ছাপিয়ে রেকর্ড হারে ভোট দেওয়া হয়।
