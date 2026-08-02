Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /মমতার প্রকল্পের নাম বদল হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না: কুণাল

মমতার প্রকল্পের নাম বদল হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না: কুণাল

Kunal Ghosh:  কুণাল ঘোষ আজ বলেন, তোলাবাজি নিয়ে শমীক-দিলীপ সরব। এর আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছেন। প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে তোলাবাজি রোগে বিজেপি ভরপুর আক্রান্ত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 02, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:45 PM IST
মমতার প্রকল্পের নাম বদল হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না: কুণাল

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
উনি ২৬ বছর আগের সময়ে পড়ে রয়েছেন, কল্যাণের নিশানায় এবার তসলিমা নাসরিন
2
3
4
5