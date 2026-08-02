/মমতার প্রকল্পের নাম বদল হচ্ছে, এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না: কুণাল

প্রবীর চক্রবর্তী: শমীক ভট্টাচার্য থেকে দিলীপ ঘোষ, দলের একাংশ যে তোলাবাজির জালে আটকে রয়েছেন তা প্রকাশ্যেই বলেছেন। গতকাল শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, বিচ্যুতি রয়েছে। তোলাবাজি পুরোপুরি আটকাতে পারিনি। অন্যদিকে, আজ দিলীপ ঘোষ বলেন, দলের বহু নেতা তোলাবাজি মধুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
কুণাল ঘোষ আজ বলেন, তোলাবাজি নিয়ে শমীক-দিলীপ সরব। এর আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেছেন। প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে তোলাবাজি রোগে বিজেপি ভরপুর আক্রান্ত।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে সরকারকে বিঁধলেন কুণাল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের নাম বদল করা হচ্ছে। নাম বদলের তীব্র নিন্দা করছি। কন্যাশ্রীকে কন্যা রত্ন, সবুজ সাথীকে সারথী। ওরা তো ভিক্ষা বলত। এখন দেখা যাচ্ছে ওই প্রকল্প এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। উপেক্ষা করতেও পারছে না। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে অনেক সমালোচনা করেছিল। আমরা বলেছিলাম আয়ুষ্মান ভারত সবাই পাবেন না। তখন অনেক কথা বলেছিল। এখন স্বাস্থ্যসাথীর ধাঁচে প্রকল্প আনছে। মমতার প্রকল্প মানুষের জন্য উপকারী ছিল। সরকারি প্রকল্পের নাম বদল করা যাবে না।
তসলিমা নাসরিনের কলকাতায় ফেরা এবং বক্তব্য নিয়ে কুণাল বলেন, তসলিমা নাসরিন যখন বাংলা ছেড়েছিলেন আমরা ক্ষমতায় ছিলাম না। যখন ফিরে এলেন আমরা ক্ষমতায় নেই। ওঁকে নিয়ে একটি কথাও বলব না। তবে বাক স্বাধীনতার কথা যারা বলেন তাদের অনুষ্ঠানে জয় গোস্বামীকে অসম্মানিত করা হল। মানুষ বিচার করবেন
বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী বিশাল টাকা ও বেআইনি কারবারের হদিশ মিলেছে। এনিয়ে তৃণমূলের দিকে আঙুল তুলছে সরকারপক্ষ। এনিয়ে কুণাল বলেন, টুলু মন্ডল এত টাকা করল। কয়েকজনের ঘরে ২৫০কোটি টাকা। তা ওই জেলায় তো একজন সাংবাদিক ছিলেন। এখন মন্ত্রী। উনি জানলেন না! বাড়ির পাশে এত ঘটনা ঘটে গেল! টুলু মন্ডল এতবড় করদাতা হলে আয়কর দফতরের উচিৎ ওঁর ছবি বের করে বিজ্ঞাপন দেওয়া ।(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)