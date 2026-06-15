Kunal vs Sudip: নিজে কোটিপতি! অথচ দিদির কাছে গাড়ির আবদার, 'বিচিত্র পরচুলো' বলে সুদীপকে বিঁধলেন কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ সাংসদদের এনসিপিআই (NCPI) দলে যোগদানের আবহে এবার লোকসভার বিদায়ী দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ও কুৎসিত আক্রমণ শাণালেন কুণাল ঘোষ। এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুরনো হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ফাঁস করে দিয়ে কুণাল ঘোষ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন।
কুণাল ঘোষের দাবি অনুযায়ী, কিছুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হোয়াটসঅ্যাপ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁকে কুণাল 'বিচিত্র পরচুলো' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। সেই মেসেজে সুদীপবাবু লিখেছিলেন, "মমতা, আমার গাড়িটার বয়স হয়ে গেছে। ওটার বদলে নতুন গাড়ি কিনতে চাই। পার্টি কি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারে?"
এই কথা প্রকাশ্যে এনে কুণাল ঘোষ একে এক 'অপূর্ব দাবি', 'আব্দার' এবং 'নির্লজ্জতা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কুণাল প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী যিনি নিজে কোটিপতি এবং যাঁর স্ত্রী, যাঁকে কুণাল 'ভ্রাম্যমাণ বিউটি পার্লার' বলে কটাক্ষ করেছেন, তিনিও কোটিপতি, তাহলে কীভাবে নতুন গাড়ি কেনার জন্য দলের কাছে টাকা চাইতে পারেন?
এখানেই শেষ নয়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স এবং দলবদল নিয়ে আরও কিছু ধারালো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। বেলেঘাটার বিধায়কের বক্তব্য, গাড়ির বয়স হয়েছে বলে তিনি গাড়ি পাল্টাতে চান। তাহলে নিজের বয়স হওয়া সত্ত্বেও পদে নতুন কোনও তরুণ মুখ এলে তাঁর কেন গা জ্বলবে? কেন তিনি পদ আঁকড়ে ধরে রাখতে চান? যিনি সামান্য একটি গাড়ির টাকার জন্য পার্টির কাছে হাত পাততে পারেন, তিনি যখন হঠাৎ দলবদল করে অন্য দলে গেলেন, তখন পর্দার আড়ালে আসলে আরও কত কী চাইলেন, পেলেন বা নিলেন?
তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ২০ জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কুণাল ঘোষের এই লাগাতার আক্রমণ বাংলার রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কোটিপতি সাংসদের এই 'গাড়ির আবদার' ফাঁস হওয়ার পর তৃণমূল ও বিরোধী শিবিরের মধ্যেও শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।
শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীত ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ওঁর চরিত্রই হল সুযোগ বুঝে দলবদল করা। একসময় তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে গিয়েছিলেন, আবার সুবিধা বুঝে তৃণমূলে ফিরে আসেন। এত কিছুর পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে লোকসভার দলনেতা করেছিলে। গাড়ির বিতর্ক নিয়ে তিনি জানান, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেছনে দলের প্রচুর অর্থ খরচ হয়েছে। দিল্লির গাড়িটি ১৭ বছরের পুরনো হয়ে যাওয়ায় তিনি নতুন গাড়ি চেয়েছিলেন, কিন্তু মমতাদি পরিষ্কার মানা করে দিয়ে দলের পুরনো গাড়িই ব্যবহার করতে বলেন।
অন্য এক সাংসদ মহুয়া মৈত্রও সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র কটাক্ষের সুরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোশ খুলে দেওয়ার দাবি করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ২০১৭ সালে রোজভ্যালি চিটফান্ড কাণ্ডে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সুদীপবাবু। সেই সময় ভুবনেশ্বরের জেলে থাকার সময় অসুখের নাটক করে ওখানকার বিজেডি সরকারের সাহায্যে জেল থেকে ওড়িশার হাসপাতালে এসে আরাম করেছিলেন।
মহুয়ার তোপ, এবারও সেই একই রকম অসুস্থতার মিথ্যা নাটক করে দিল্লি গেলেন এবং দলের সাথে চরম বেইমানি করলেন। নিজের ভুল স্বীকার করে মহুয়া মৈত্র লেখেন— তাপস রায় এবং কুণাল ঘোষ, সুদীপ সম্পর্কে একদম ঠিক কথা বলতেন। আমরাই এতদিন ওনাদের ভুল বুঝেছিলাম। সব মিলিয়ে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দলবদলকে এজেন্সি থেকে বাঁচার 'ব্যক্তিগত স্বার্থ' এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের ওপর 'আঘাত' হিসেবেই দেখছে তৃণমূলের সাংসদ মহল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)