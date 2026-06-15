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Kunal vs Sudip: নিজে কোটিপতি! অথচ দিদির কাছে গাড়ির আবদার, 'বিচিত্র পরচুলো' বলে সুদীপকে বিঁধলেন কুণাল

Kunal Ghosh on Sudio Banerjee: 'গাড়ির বয়স হলে পাল্টাবেন, নিজের বয়স হলে পদ ছাড়বেন না কেন? দলবদলের নেপথ্যে কত টাকার ডিল?' ২০ সাংসদের দল ছাড়ার আবহে সুদীপের 'নির্লজ্জতা' নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কুণাল। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 15, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:05 PM IST
Kunal vs Sudip: নিজে কোটিপতি! অথচ দিদির কাছে গাড়ির আবদার, 'বিচিত্র পরচুলো' বলে সুদীপকে বিঁধলেন কুণাল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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নিজে কোটিপতি! অথচ দিদির কাছে গাড়ির আবদার, 'বিচিত্র পরচুলো' বলে সুদীপকে বিঁধলেন কুণাল
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