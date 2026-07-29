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'লোকসভায় বক্তৃতায় কেন তৃণমূল ব্যবহার করছেন'? বিক্ষুব্ধদের থেকে নিশানা কুণালের

Kunal Ghosh: 'নরেন্দ্র মোদীর পায়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। বিজেপি এদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। ক্ষমতা থাকলে ইস্তফা দিন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 29, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:09 PM IST
'লোকসভায় বক্তৃতায় কেন তৃণমূল ব্যবহার করছেন'? বিক্ষুব্ধদের থেকে নিশানা কুণালের
Image Credit: বিক্ষুদ্ধ থেকে নিশানা কুণালের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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