'লোকসভায় বক্তৃতায় কেন তৃণমূল ব্যবহার করছেন'? বিক্ষুব্ধদের থেকে নিশানা কুণালের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কোন দলে আছে এরা? লোকসভায় বক্তৃতায় কেন তৃণমূল ব্যবহার করছেন'? বিক্ষুদ্ধ সাংসদদের এবার একহাত নিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'এনসিপিআই লিখুন। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেইমানি নয় একেকজন ভোটারের সঙ্গে বেইমানি'।
ঘাসফুল প্রতীকে ভোটে জিতেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল ছেড়ে এখন NCPI-তে যোগ দিয়েছেন কাকলি ঘোষদস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ২০ সাংসদ। লোকসভায় স্রেফ আলাদার বসার ব্যবস্থাই নয়, NDA-র বৈঠকে ডাক পেয়েছে NCPI। অথচ লোকসভা ২০ বিক্ষুদ্ধ সাংসদকে তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবেই দেখানো হচ্ছে। কারণ, তাঁদের NCPI-তে মিশে যাওয়া আবেদনে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি স্পিকার।
কুণাল বলেন, 'এক গুচ্ছ গদ্দার। আশ্রয় খুঁজছে ওরা। ওরা কোন দলের NCPI? নরেন্দ্র মোদীর পায়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। বিজেপি এদের বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত। ক্ষমতা থাকলে ইস্তফা দিন'।
বীরভূমের টাকার পাহাড়। কোটিপতি পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মিনার মণ্ডলের বাড়িতে বিপুল পরিমাণে টাকা উদ্ধার। কুণাল বলেন, 'অবৈধ টাকা বা সোনা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা চলবে। এখানে কেন রাজনীতি চলবে? এরা তো সব ভালো হয়ে যাওয়া লোকদের ডান হাত, বাঁ হাত। আইন আইনের পথে চলুক। এই সব গুপ্তধন ধামাচাপা দিতেই কি বিজেপির দালালদের সাথে যুক্ত হওয়া কিনা সেটা দেখতে হবে। কেউ যদি অবৈধ টাকা আর সোনার পাহাড় রাখে ব্যবস্থা হোক। পেছনে কারা সেটা দেখা হোক'।
মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ, অনেক বড় বড় নামের কথা আপনি বলেছেন। তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিন।আপনার পুলিশ দেখছি ভালো হয়ে গেলে তাদের কথা ভুলে যাচ্ছে।যারা তৃণমূলের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ আছে। মদন মিত্রকে ডাকল ইডি। তাঁর পরিবারকে ডাকল। এই চিঠি যখন এসেছিল তখন কি ইডির মাধ্যমে শিবির বদলানোর ব্যাপার ছিল? মদন মিত্র আজ সন্ধ্যাবেলা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলে সেটা মিসড কল হবে টেস্টের'।
কুণালের অভিযোগ, 'বিধানসভার অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাকে বলতে দেওয়া হয়নি। আমার সাংবিধানিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে'। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।
এর আগে, গত সপ্তাহে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় বেলেঘাটার বিধায়ক কুণালকে। মার্শালদের দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে অধিবেশন থেকে বের করে দেওয়া হয় তাঁকে।