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বিগ ফিশ বেঁচে গেলে হবে না: তারাতলা কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল, মুখ্যমন্ত্রীকে 'ধন্যবাদ'!

Kunal Ghosh: 'কালীকে কাউন্সিলররা ভয় পেতেন। কালী কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটের নয়। কালী পুরসভার। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিট সহ্য করতে পারত না। ক্যামাক স্ট্রিট অভিযোগ করেছিল কালীর বিরুদ্ধে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:17 PM IST
বিগ ফিশ বেঁচে গেলে হবে না: তারাতলা কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল, মুখ্যমন্ত্রীকে 'ধন্যবাদ'!
Image Credit: বিস্ফোরক কুণালSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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