বিগ ফিশ বেঁচে গেলে হবে না: তারাতলা কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল, মুখ্যমন্ত্রীকে 'ধন্যবাদ'!

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে আমরা সমর্থন করছি। কিন্তু বিগ ফিশ বেঁচে গেলে হবে না'। তারাতলা কাণ্ডে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, 'ফিরহাদ হাকিমের সই অন্যায় হলে গ্রেফতার করা উচিত। আর সই অপরাধ না হলে আপনাদের বিধানসভায় দেখানো ঠিক হয়নি। তাহলে কি চাপ দিয়ে বিদ্রোহীদের দিকে বালিশ চাটার দিকে পাঠানো'।
কুণাল বলেন, 'কালীকে কাউন্সিলররা ভয় পেতেন। কালী কিন্তু ক্যামাক স্ট্রিটের নয়। কালী পুরসভার। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিট সহ্য করতে পারত না। ক্যামাক স্ট্রিট অভিযোগ করেছিল কালীর বিরুদ্ধে'। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমি নির্মাণ শ্রমিকদের ব্যাপারে জানিয়েছিলাম। নির্মাণ কাজ বন্ধে আমাদের সমর্থন আছে। কিন্তু এখানে যারা কাজ করেন তাদের পরিবাররা সমস্যায় পড়বেন। খাবার ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম। আজ দেখলাম তিনি ব্যবস্থা নিতে বললেন। আমার তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ'।
ঘটনাটি ঠিক কী? তারাতলা কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর গ্রেফতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল, বৃহস্পতিবার তাঁকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে পুলিস। ঘণ্টা চারেক পর গ্রেফতার করা হয়।
এর আগে, বিধানসভায় তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। নথি দেখিয়ে বলেন, 'প্রাক্তন মেয়র জড়িত। দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন কীভাবে স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থাতেও প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন'। এরপর 'কালী'র নাম শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। শুভেন্দু বলেন, 'KMC-তে কী হয়েছে আমরা জানি না। কালীতে তুললে সব বেরিয়ে যাবে। কলকাতা পুরসভার কালী না বললে কোনও কাজ হবে না। কালীকে ক্যামাক স্ট্রিটের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়, সবাই জানে। এই কালী, বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবন ওনার ছিল। সব জানি, সব বের করেছি আমরা। FIR হয়েছে। আরও ব্যবস্থা নিচ্ছি'।
এদিকে উত্তরাখণ্ড, গুজরাত, অসমের পর এবার বাংলায়ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি? ঐতিহাসিক পদক্ষে নিতে চলেছে রাজ্যের নতুন সরকার। সোমবার বিল পেশ করা হবে বিধানসভায়। কুণাল বলেন, 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আমাদের বক্তব্য ছিল। সেটা সিরিয়াসলি ভাবা হচ্ছে। বিলের খসড়া ও শব্দ প্রয়োগ এখনও আসেনি। সেটা দেখতে হবে'।
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