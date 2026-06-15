Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /Kunal Ghosh: মমতার পাড়াতেই হামলা! কালীঘাটের রাস্তায় কুণালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম

Kunal Ghosh: মমতার পাড়াতেই হামলা! কালীঘাটের রাস্তায় কুণালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম

Kunal Ghosh:: হামলা করে আমাকে থামানো যাবে না',  ফেসবুকে পোস্ট দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 15, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:45 PM IST
Kunal Ghosh: মমতার পাড়াতেই হামলা! কালীঘাটের রাস্তায় কুণালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম
Image Credit: কুণালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিমানবন্দরের জন্য যে কৃষকেরা জমি দিয়েছিলেন তাঁরাই আজ বিমানের আসনে বসে
Noida International Airport36 min ago
2
Ananya Bandyopadhyay41 min ago
3
UK social media ban45 min ago
4
ritabrata banerjee47 min ago
5
Purba Bardhaman1 hr ago