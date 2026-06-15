/Kunal Ghosh: মমতার পাড়াতেই হামলা! কালীঘাটের রাস্তায় কুণালকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল ডিম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেহাই পেলেন না কুণাল ঘোষ। কালীঘাটে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেই তাঁকে লক্ষ্য করে কাঁচা ডিম ছুড়লেন যুবক।
ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে দিয়েছে। আজ, সোমবার বৈঠক সেরে কালীঘাটে মমতার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন কুণাল। রাস্তায় ডিম হাতে অপেক্ষা করছিলেন এক যুবক। তাঁকে দেখতেও পান বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক। দাঁড়িয়ে পড়েন। ওই যুবকের সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করেন তৃণমূল বিধায়ক। কিন্তু পরক্ষণে কুণালের মাথা লক্ষ্য করে ধেয়ে আসে ডিম।
কুণাল বলেন, 'একসময় দেড়শো দুশো জন কুনাল ঘোষকে কিছু করতে পারেনি, এরা ডিম ছুঁয়ে কাবু করবে! পুলিস কমিশনারকে জানিয়েছি, কালীঘাট থানাতেও জানিয়েছি'। তাঁর সাফ কথা, পুলিস নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। এটাকে জনরোষ বলবেন না, এটাকে প্ররোচনা বলে'। পরে ফেসবুকে পোস্ট দেন, 'হামলা করে আমাকে থামানো যাবে না'।
তৃণমূল সাংসদ কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি, 'এক অদ্ভূত সংস্কৃতির আমদানি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। শুভেন্দু অধিকারী প্ররোচনায় কিছু মানুষ ডিম ছুঁড়ছেন। শুভেন্দু অধিকারী এগুলো দেখুন এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা যায় না'।
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