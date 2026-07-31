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'এই যে রংবদলু!' গিরগিটি হাতে কুণাল ঘোষের নিশানায় 'বিক্ষুব্ধ'রা?

Kunal Ghosh:  একুশ জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে তৃণমূলকে কড়া বার্তা হাইকোর্টে। কুণালের কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন মমতাদির সভায় আড়াই হাজারের বেশি লোক হয়নি, আর হাইকোর্টে তাঁরই রাজ্য সরকার বলছে ২১ জুলাই মমতার সভায় ভিড়ের চাপে যান চলাচল বন্ধ ছিল! প্রচুর লোক হয়েছে। কে সত্যি কথা বলছে'?

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:51 PM IST
'এই যে রংবদলু!' গিরগিটি হাতে কুণাল ঘোষের নিশানায় 'বিক্ষুব্ধ'রা?
Image Credit: গিরগিটি হাতে কুণাল ঘোষের নিশানায় &#039;বিক্ষুব্ধ&#039;রা?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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