'এই যে রংবদলু!' গিরগিটি হাতে কুণাল ঘোষের নিশানায় 'বিক্ষুব্ধ'রা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে গিরিগিটি। ফেসবুকে নিজেরই একটি ছবি পোস্ট করে এবার লিখলেন, 'এই 'যে রংবদলু! তুমি এনসিপিআই না বালিশশিবির'? ফের কুণাল ঘোষের নিশানা বিক্ষুব্ধরা।
এদিকে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিপাকে কালীঘাট তৃণমূল। অভিযোগ, আদালতের শর্ত অমান্য করে অতিরিক্ত জনসমাগমে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল রাস্তা। হাইকোর্টের হুঁশিয়ারি, ভবিষ্যতে যদি আদালতের নির্দেশ বা শর্ত মানা না হলে, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে এবং কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।
ফেসবুকে কুণাল লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন মমতাদির সভায় আড়াই হাজারের বেশি লোক হয়নি, আর হাইকোর্টে তাঁরই রাজ্য সরকার বলছে ২১ জুলাই মমতার সভায় ভিড়ের চাপে যান চলাচল বন্ধ ছিল! প্রচুর লোক হয়েছে। কে সত্যি কথা বলছে? মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে এলে কী করা হবে? কোর্ট তাহলে সব দলের জন্য গাইডলাইন দিক'। সঙ্গে কটাক্ষ, 'দল ভাঙিয়ে আর মিথ্যা মামলা দিয়ে বিজেপি সরকার কি মানুষের আবেগ কাড়তে পারবে? এতে ক্ষোভ বাড়ছে, মানুষ আরও সংগঠিত হচ্ছে। বিজেপি আর বালিশচাটা গদ্দারগুলো এটা বুঝতে পারছে না, এই যা'।
এবছর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমৃলকে শহিদ সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি পুলিস। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। শেষপর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে রাস্তা শহিদ সমাবেশ অনুমতি দেয় হাইকোর্ট।
আজ, শুক্রবার হাইকোর্টে মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। শুনানিতে রাজ্য় সরকারের তরফে পুলিসে রিপোর্ট পেশ করা হয়। অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতকে জানান,সমাবেশকে কেন্দ্র করে পর্যাপ্ত পুলিসি নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছিল। কিন্তু আয়োজকদের তরফে আদালতের দেওয়া প্রধান শর্তগুলি ভঙ্গ করা হয়েছে। এরপরই তৃণমূলকে সর্তক করে দেন বিচারপতি।
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