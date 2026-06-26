'গতকাল লিখিনি, আজ লিখছি, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও দিচ্ছি', শুভেন্দুর সঙ্গে কী কথা হল কুণালের?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হঠাত্ কী হল কুণাল ঘোষের? 'গতকাল লিখিনি। আজ লিখছি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও দিচ্ছি'। ফেসবুকে পোস্ট জোর জল্পনা।
ফেসবুকে কুণাল লিখেছেন, 'গতকাল বিধানসভায় তারাতলা দুর্ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতা ও চারপাশের সব নির্মাণ আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে। প্ল্যান অডিট হবে। বিবৃতি শেষ করে বেরিয়ে যান তিনি। তখন লবিতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমি বলি," কাজ বন্ধের নির্দেশে পূর্ণ সমর্থন। কিন্তু নির্মাণ শ্রমিকদের কথা ভাবতে হবে। বহু গরিব শ্রমিক কাজ করেন, অনেকে দূর থেকে এসে সপরিবারে সাইটে থেকে কাজ করেন। এঁদের দৈনিক আয়ের উপর খাওয়াদাওয়া নির্ভর করে। কাজ বন্ধ হলে এঁরা বিপদে পড়বেন। প্ল্যানের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক নেই।" মুখ্যমন্ত্রী সহমত পোষণ করেন। এবং বলেন," ওঁদের বিনামূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করছি।" এই বিষয়টা কাল আমি সাংবাদিকদের বলিনি, কারণ, মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই যথাসময়ে জানাতেন। আজ শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিজে বলেছেন। বিল্ডারদের এবিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাণশ্রমিকদের যাতে এই সংক্রান্ত সমস্যা না হয়। এজন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি'।
ঘটনাটি ঠিক কী? গতকাল বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তারাতলা কাণ্ডে বিবৃতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। নথি দেখিয়ে বলেন,'প্রাক্তন মেয়র জড়িত। দেখুন মাননীয় ফিরহাদ হাকিমের সই। দেখুন কীভাবে স্ট্রাকচারে ডিফেক্ট থাকা অবস্থাতেও প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করেছেন'। এরপর 'কালী'র নাম শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। প্রাক্তন মেয়রের ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন পুলিসের হেফাজতে।
এদিকে বিবৃতি দেওয়ার পর যখন অধিবেশন কক্ষ থেকে বেরোচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন বেরিয়েও আসতে দেখা যায় তৃণমূল বিধায়ক কুণালকেও। তাঁদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় দু'জনের। কী আলোচনা হল? অবশেষে তা খোলসা করলেন কুণাল।
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