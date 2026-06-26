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'গতকাল লিখিনি, আজ লিখছি, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও দিচ্ছি', শুভেন্দুর সঙ্গে কী কথা হল কুণালের?

Kunal Ghosh: 'এই বিষয়টা কাল আমি সাংবাদিকদের বলিনি, কারণ, মুখ্যমন্ত্রী ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই যথাসময়ে জানাতেন। আজ শুনলাম মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিজে বলেছেন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:16 PM IST
'গতকাল লিখিনি, আজ লিখছি, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও দিচ্ছি', শুভেন্দুর সঙ্গে কী কথা হল কুণালের?
Image Credit: কুণালের ফেসবুক পোস্টে জল্পনাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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