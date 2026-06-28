একুশে জুলাই কার? পুলিসের কাছে দু'পক্ষই, ঋত শিবিরকে তুলোধনা কুণালের

প্রবীর চক্রবর্তী: একুশে জুলাই কার? মমতা শিবির নাকি ঋতব্রত শিবিরের? কারণ দুই পক্ষই নগরপালের কাছে অনুমতি চেয়েছেন তাঁরা ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে একুশ জুলাইয়ের সমাবেশ করবেন। সার অনুমতি চেয়ে নগরপালকে চিঠি লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থীরা। ঋত শবিরের দাবি তাঁরাই আসল তৃণমূল। এনিয়ে এবার বিরোধী শিবিরকে নিশানা করলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ।
কুণাল ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। দলের অনুমতি না নিয়ে নাম প্রতীক ব্যবহার করছে । বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে । তাহলে যে যে ধারায় আইনি লড়াই করা যায় । সেই লড়াই চলবে। কারা একুশে জুলাই করবে? চাটন ঋত! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলন করেছেন । শহিদ স্মরণে হচ্ছে । এখন হঠাৎ কেউ বলছে একুশে জুলাই পালন করব । বিবেক থাকে তো মানুষের?
তৃণমূল বিধায়ক বলেন, চাটন শিবির গতকাল বৈঠকে দেখলাম মুখ ঢেকে লোকে যাচ্ছে । মধু চক্র নাকি ? গেলে বুক উঁচু করে মুখ তুলে যাবেন। ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমণ করে কুণাল বলেন, ফিরহাদ হাকিমের ঋতব্রত শিবিরে যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক । ওঁকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব দিয়েছেন।
দুষ্কৃতী দমনের বিল নিয়ে কুণাল বলেন, যে বিল আসছে তার জন্য দেড় ঘণ্টা বরাদ্দ রাখা হয়েছে । এই জন্যই জিভচাটা ভিডিও জানোয়ার টাকে বিরোধী দলনেতা করেছে । ও বিএ কমিটিতে সম্মতি জানিয়ে এল । এই দমনপীড়নমূলক বিলের বিরোধিতা করছি । এই কালা কানুন পাস করানোর জন্যই বিজেপির এজেন্টকে বিরোধী দলনেতা করানো হয়েছে। ববি হাকিম গ্রেফতার নিয়ে আমি বলেছিলাম ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে গ্রেফতার করুন । ওনাকে চাপে রেখে ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখানোর চেষ্টা যেন না হয় । উনি কাল যাননি । এটা জানি না ওনার বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে কি না । ওনাদের সবাইকে বলছি বিবেক থাকলে মমতাদির দেওয়া সব কিছু ওনার পায়ে ফিরিয়ে দিন
রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ কুণালের। দলের ভুল সিদ্ধান্ত । এই সব এলিমেন্টকে সাংসদ করেছে । ওকে দিদি নম্বর ওয়ান থেকে বাদ দিয়েছে । ওর মাথার ঠিক নেই । অতই যদি দম, সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিদ্রোহ করুন না।
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