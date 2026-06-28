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একুশে জুলাই কার? পুলিসের কাছে দু'পক্ষই, ঋত শিবিরকে তুলোধনা কুণালের

Kunal Ghosh: তৃণমূল বিধায়ক বলেন,  চাটন শিবির গতকাল বৈঠকে দেখলাম মুখ ঢেকে লোকে যাচ্ছে । মধু চক্র নাকি ?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 28, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:30 PM IST
একুশে জুলাই কার? পুলিসের কাছে দু'পক্ষই, ঋত শিবিরকে তুলোধনা কুণালের
Source: Bureau

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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