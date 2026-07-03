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'ওঁদের মুখে নীতিকথা শুনব না', ওয়াকআউট কুণালের! হঠাত্‍ কী হল?

Kunal Ghosh MLA workshop:   'লোকসভার অধ্যক্ষ সম্মানীয়। কিন্তু তিনি তৃণমূলের দল ভাঙানোর চেষ্টার সাংসদদের বরখাস্ত করার বদলে ছাড় দিচ্ছেন। রাজ্যের অধ্যক্ষকে সম্মান করি, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ কাজ করছেন বলে অনুভব করছি না। আগের দিন আমাকে অন্যায়ভাবে বলতে দেওয়া হয়নি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 03, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:28 PM IST
'ওঁদের মুখে নীতিকথা শুনব না', ওয়াকআউট কুণালের! হঠাত্‍ কী হল?
Image Credit: কুণালের ওয়াকআউটSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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