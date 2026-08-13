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'সিবিআই কি আঙুল চুষছিল? যদি এতবড় অপরাধ নির্মল ঘোষ করে থাকে, তাহলে ধরল না কেন'?

Kunal Ghosh:  'বিজেপি ক্ষমতায় এসে তাদের মূল উদ্দেশ্যে হয়ে গিয়েছে তাঁরা যে ন্য়ারেটিভটা রাজনৈতিকভাবে তৈরি করছে, তদন্তের মাধ্যমে ন্যারেটিভটা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা বলেছিল অমুক করতে হবে, তাই পুলিসকে সেটাই করতে হবে'।

Published: Aug 13, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:18 PM IST
'সিবিআই কি আঙুল চুষছিল? যদি এতবড় অপরাধ নির্মল ঘোষ করে থাকে, তাহলে ধরল না কেন'?
Image Credit: আরজি কর কাণ্ডে বিস্ফোরক কুণাল

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