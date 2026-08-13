'সিবিআই কি আঙুল চুষছিল? যদি এতবড় অপরাধ নির্মল ঘোষ করে থাকে, তাহলে ধরল না কেন'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরজি কর কাণ্ডে এবার গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমুল বিধায়ক নির্মল ঘোষ। 'সিবিআই কি আঙুল চুষছিল'? পাল্টা প্রশ্ন কুণাল ঘোষের। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'বিজেপি ক্ষমতায় এসে তাদের মূল উদ্দেশ্যে হয়ে গিয়েছে তাঁরা যে ন্য়ারেটিভটা রাজনৈতিকভাবে তৈরি করছে, তদন্তের মাধ্যমে ন্যারেটিভটা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁরা বলেছিল অমুক করতে হবে, তাই পুলিসকে সেটাই করতে হবে। যদি এতবড় অপরাধ নির্মল ঘোষ করে থাকে, তাহলে তো সিবিআই গ্রেফতার করে নিতে পারত। সিবিআই তো কেন্দ্রের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। সিবিআই এতদিন ধরল না'!
কুণাল বলেন, 'অভয়া কাণ্ড অত্য়ন্ত নিন্দার। প্রথম থেকে আমরা নিন্দা করে এসেছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজে মিছিল করেছেন। পুলিসকে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার বলেছেন। কলকাতা পুলিস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ওঁনারা বলছিলেন, সিবিআই চাই, সিবিআই চাই, সিবিআই তো এসেছে। সিবিআই সবদিক খতিয়ে দেখে নির্মল ঘোষকে গ্রেফতার করার কোনও গ্রাউন্ড পায়নি, তাই করেনি'।
কুণালের আরও বক্তব্য়, 'সিবিআই তদন্ত করেনি, সিবিআইয়ে অনাস্থা? সিবিআই তদন্ত করে পায়নি, এরা এখন রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বা রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে ন্যারেটিভ পুলিসকে ব্যবহার করছে। নির্মল ঘোষকে কোনও অবস্থায় সমর্থন করব না। কিন্ত একবার পুলিসের কাছ থেকে সিবিআইয়ের কাছ চলে যাওয়া, আবার সিবিআই থেকে পুলিস। এনাদের সুবিধামতো FIR হচ্ছে, আবার পুলিস করছে। নির্মল ঘোষ দোষ করে থাকলে একশো শতাংশ শাস্তি হবে। সিবিআই এতদিন গ্রেফতার করেনি না কেন? অনেকসময় পাড়া প্রতিবেশীদের পরিবারে বিপজ্জনক ঘটনা ঘটলে, জন প্রতিনিধিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হয়। সেই সাহায্য যদি অপবাদ, কলঙ্ক, অপরাধ হয়ে ফিরে আসে, তাহলে তো লোকে এবার সাহায্য করা থেকে দুরে সরে যাবে'।
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