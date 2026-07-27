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বড় খবর: মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, গ্রেফতার হবেন? কী বলল কোর্ট?

Calcutta High Court on Atin Ghosh arrest: বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মামলাকারীকে এখনই গ্রেফতার করবেন না।' একই সঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ওপর আলোকপাত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা অনেক ঘটনায় দেখেছি আপনারা তড়িঘড়ি গ্রেফতার করে নেন। দেখা যাচ্ছে আদালতের রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা মাত্র এক দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 27, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:47 PM IST
বড় খবর: মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, গ্রেফতার হবেন? কী বলল কোর্ট?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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বড় খবর: মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, গ্রেফতার হবেন?
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