/বড় খবর: মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষকে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, গ্রেফতার হবেন? কী বলল কোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অতীন ঘোষের আগাম জামিনের আবেদন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য পুলিসকে কড়া বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় মামলাকারীকে গ্রেফতার করা যাবে না।
সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে অতীন ঘোষের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে কোনও কারণে সেদিনের জন্য শুনানি পিছিয়ে যায়। শুনানি স্থগিত হওয়ার পর মামলাকারীর নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে রাজ্যের উদ্দেশে কড়া মন্তব্য করেন বিচারপতি ঘোষ।
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ রাজ্য সরকারের আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মামলাকারীকে এখনই গ্রেফতার করবেন না।' একই সঙ্গে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার ওপর আলোকপাত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমরা অনেক ঘটনায় দেখেছি আপনারা তড়িঘড়ি গ্রেফতার করে নেন। দেখা যাচ্ছে আদালতের রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা মাত্র এক দিনের মধ্যে গ্রেফতার করা হচ্ছে।' আদালতের এই পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট যে, বিচারাধীন বিষয় চলাকালীন পুলিসের এই ধরনের তাড়াহুড়ো করে গ্রেফতারের প্রবণতাকে একেবারেই ভালো চোখে দেখছে না হাইকোর্ট।
উচ্চ আদালতের এই কড়া উদ্বেগের জবাবে রাজ্যের তরফে উপস্থিত আইনজীবী কল্লোল মণ্ডল জানান, পুরো বিষয়টি এবং বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তবে তিনি আদালতকে আশ্বস্ত করে বলেন, যতক্ষণ মামলাটি বিচারাধীন থাকছে, ততক্ষণ মামলাকারীর বিরুদ্ধে কোনো কড়া বা কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। রাজ্য পুলিস যাতে আদালতের নির্দেশ মেনে চলে এবং কোনো পদক্ষেপ না নেয়, সে বিষয়ে পুলিস প্রশাসনকে পুনরায় সতর্ক করে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।
প্রসঙ্গত, রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকেই চারদিকে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং জমি-বাড়ি দখলের একের পর এক কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসছে।
বিধাননগর এলাকার বাসিন্দা তথা ‘দি শোভরাণী’ (The Shovarani) হোটেলের মালিক এক ব্যবসায়ী অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন।
ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন মেট্রোপলিটন এলাকার প্রায় আড়াই কাঠা জমির ওপর গড়ে ওঠা তিন তলা বাংলো বাড়িটি দখল করার অভিযোগ উঠেছে।
এই জালিয়াতি ও প্রতারণার ঘটনায় শুধুমাত্র অতীন ঘোষ একা নন, নাম জড়িয়েছে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়দেরও।
অভিযুক্তরা:
ধারা:
তদন্তকারী সংস্থা:
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