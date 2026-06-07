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TMC Bhawan in Topsia: রাজপাট গিয়েছে, এবার ভিটেছাড়া জোড়াফুল শিবির! তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন বাড়ির মালিক

TMC Bhawan in Topsia: এবার বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তার পরই বাড়ি ফেরতের দাবি করলেন মন্টুবাবু। তাহলে কি কোনও চাপ তাদের উপরে কাজ করছিল? মুন্টুবাবু সাফ জানিয়ে দেন...

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 07, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:29 PM IST
TMC Bhawan in Topsia: রাজপাট গিয়েছে, এবার ভিটেছাড়া জোড়াফুল শিবির! তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন বাড়ির মালিক

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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রাজপাট গিয়েছে, এবার ভিটেছাড়া জোড়াফুল শিবির! তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন
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