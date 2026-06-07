/TMC Bhawan in Topsia: রাজপাট গিয়েছে, এবার ভিটেছাড়া জোড়াফুল শিবির! তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন বাড়ির মালিক

দেবাঞ্জন বন্দ্য়োপাধ্যায়: রাজপাট গিয়েছে। এবার কি ভিটেছাড়া হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস? তোপসিয়ায় তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন বাড়ির মালিক মন্টু সাহা ও তাঁর ছেলে অমিত। দু'জনকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয় তৃণমূল ভবনের ভিতরে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তারা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেন, তৃণমূলের তরফে কেউ তাদের ফোন ধরছেন না। এবার তাঁরা আইনি পথ নেবেন। প্রগতি ময়দান থানায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হল অভিযোগ দায়ের।
রবিবার সাড়ে এগারোটা নাগাদ মন্টু সাহা(৭৮) আসেন মেট্রোপলিটান এলাকায় তৃণমূলের যে সদর দফতর তৃণমূল ভবনে। বেলা পৌনে একটা পর্যন্ত তিনি সেখানে বসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ছেলে অমিত। সেখানে এক ব্যক্তি নিজেকে কলকাতা পুলিসে কর্মী বলে নিজের পরিচয় দেন এবং মন্টু সাহা ও তাঁর ছেলেকে বাইরে যেতে বলেন। তখন তাঁরা বলেন, এটা তো আমাদেরই বাড়ি। আমরা কেন বাইরে যাব? এনিয়ে বাকবিতন্ডা চলতে থাকে। এরপরই মন্টুবাবু বাইরে বেরিয়ে আসেন। গেট বন্ধ করে দেওয়া হয় তৃণমূল ভবনের।
বাইরে এসে মন্টু সাহা বলেন, ২০২২ সালে দেড় বছরের জন্য ওই বাড়িটি তিনি তৃণমূলকে দিয়েছিলেন। তার পর ২ বছরের জন্য চুক্তির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়। ২০২৫ সাল থেকে তৃণমূলকে তারা বলতে থাকেন চুক্তি শেষ। এবার বাড়িটি ফেরত দিন। সেইসময় তৃণমূল কংগ্রেস বলে বাড়ি ছাড়া যাবে না। তার পর থেকে চুক্তি ছাড়াই ভাড়া দেওয়া হচ্ছিল।
এদিকে, এবার বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তার পরই বাড়ি ফেরতের দাবি করলেন মন্টুবাবু। তাহলে কি কোনও চাপ তাদের উপরে কাজ করছিল? মুন্টুবাবু সাফ জানিয়ে দেন, হাঠাত্ করে
এমন কিছুই ঘটেনি, বা শাসক দলের তরফে তাদের কাছে কোনও বার্তা আসেনি। তবে এখন তারা বাড়িটি ফেরত চাইছেন, কারণে ওই জায়গায় তাদের হোটলের ব্যবসা ছিল। করোনার সময়ে সেটি বন্ধ করে দিতে হয়। এবার বাড়িটি ফেরত নিয়ে ব্যবসা আবার শুরু কতে চান।
তৃণমূলের কারও সঙ্গে কি কথা বলা যায়নি? মন্টু সাহার বক্তব্য,তৃণমূল ভবনে কেউ তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। কেউই ফোন ধরছে না। কীভাবে বাড়ি ফেরত পাব তা বুঝতে পারছেন না। বেগতিক দেখে তারা বাইপাসে প্রগতি ময়দান থানায় আসেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের আইনজীবী। তারা থানায় অভিযোগ জানিয়ে চলে যান। মন্টুবাবুর ছেলে অমিত বলেন, আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তারই প্রস্তুতি শুরু হল। মন্টুবাবু এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। আইনি পথেই এবার তাদের বাড়ি বুঝে নিতে চাইছেন মন্টু সাহারা।
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