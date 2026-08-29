/অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: জেলবন্দি দেবরাজ চক্রবর্তী কী করেছিল এখানে? বাড়ির মালিকের ভয়ংকর অভিযোগ

বিক্রম দাস: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস কার্যালয় নিয়ে নতুন বিতর্ক। ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই বিল্ডিং এর দুটো তলা জোর করে ও প্রভাব খাটিয়ে দখল করে রাখার অভিযোগ আনল মালিক পক্ষ। চুক্তিপত্রের একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করার অভিযোগে তৃণমূলের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে আইনি নোটিস।
মালিক পক্ষের আইনজীবীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটের ওই সম্পত্তির মালিক রমা দেবী গোয়েঙ্কার সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একটি লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই সময় যুব সংগঠনের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী।
আইনজীবীর অভিযোগ, চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত নির্ধারিত ছিল, তার একটিও মানা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার কমপ্লিশন সার্টিফিকেট (সিসি) পাওয়ার পরই ভবনের অংশ ব্যবহারের কথা থাকলেও, সিসি ছাড়াই রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে দুটি ফ্লোর দীর্ঘ দিন ধরে দখল করে রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিকের তরফ থেকে বারবার সিসি সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।
এর পাশাপাশি আরও একটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, ভবনের মালিকের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়াই ভবনের ওপর বিশাল আকারের রাজনৈতিক বিলবোর্ড ও ব্যানার লাগানো হয়েছে।
মালিক পক্ষের বক্তব্য, চুক্তির মেয়াদ ও আইনি নিয়মনীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই সম্পত্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা আইনি পদক্ষেপের পথে হেঁটেছেন এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে স্পষ্ট জবাবদিহি চেয়ে লিগাল নোটিস পাঠিয়েছেন। যথাযথ উত্তর না মিললে এবং শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।
প্রসঙ্গত, ক্যামাক স্ট্রিটে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের সাইনবোর্ড ভাঙা নিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। ২৭ অগাস্ট দুপুরে হঠাত্ কলকাতা পুরসভার কিছু লোক এবং কলকাতা পুলিস হানা দেয় ক্যামাক স্ট্রিটের বহুচর্চিত অফিসে। ভেঙে দেওয়া হয় সাইনবোর্ড। ঘটনাস্থল থেকে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে ফেসবুক লাইভ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তোলপাড় হয় রাজ্য। আর তারপরই এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে কালীঘাট তৃণমূল। সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে বিরাট ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল। এই মামলায় এখনই কোনও ধরনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ বা রক্ষাকবচ দিল না বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী।
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যেহেতু সাইনবোর্ডটি ইতোমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে, তাই এই মুহূর্তে কোনও অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ দেওয়ার সুযোগ বা প্রাসঙ্গিকতা নেই। কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানানো হয়, ভবিষ্যতে যেন বেআইনিভাবে কোনও সম্পত্তি ভাঙা না হয় এবং সাইনবোর্ডটিকে যেন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে আদালত সাফ জানিয়ে দেয়, শুধুমাত্র অনুমানের ভিত্তিতে এখনই এমন কোনও সার্বিক নির্দেশিকা জারি করা সম্ভব নয়।
অন্যদিকে, এই নোটিস এবং দখলদারির অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে শহরের অন্যতম হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক ঠিকানাকে কেন্দ্র করে এমন আইনি পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
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