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অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: জেলবন্দি দেবরাজ চক্রবর্তী কী করেছিল এখানে? বাড়ির মালিকের ভয়ংকর অভিযোগ

Abhishek Banerjee Camac Street Office row: মালিক পক্ষের বক্তব্য, চুক্তির মেয়াদ ও আইনি নিয়মনীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এই সম্পত্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা আইনি পদক্ষেপের পথে হেঁটেছেন এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বকে স্পষ্ট জবাবদিহি চেয়ে লিগাল নোটিস পাঠিয়েছেন।

Reported ByVikram DasEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 29, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:16 PM IST
অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: জেলবন্দি দেবরাজ চক্রবর্তী কী করেছিল এখানে? বাড়ির মালিকের ভয়ংকর অভিযোগ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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