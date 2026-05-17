/R G Case: আরজি কর কাণ্ডে ফরেন্সিক তদন্তে বিরাট গাফিলতি? টিমের ২ বিশেষজ্ঞের গ্রেফতারির দাবি উঠল

Ratna Debnath: আর জি কর-এ ডাক্তারি ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্তে অনিয়ম হয়েছে বহু দিন আগে থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল
বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি কর কাণ্ডে ফের সামনে এল ফরেন্সিক তদন্ত নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন। ফরেন্সিক তদন্তে বায়োলজি এক্সপার্টকে না নিয়ে শুধুমাত্র টক্সিকোলজি এক্সপার্টের ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই বিষয়েই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নির্যাতিতার মা রত্না দেবনাথ।
উল্লেখ্য, আর জি কর-এ ডাক্তারি ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্তে অনিয়ম হয়েছে বহু দিন আগে থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। পাশাপাশি, গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল।
বিগত সরকারের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে রত্না দেবনাথ বলেন, “প্রথম থেকেই বলে আসছি কোনও কাজই নিয়ম মেনে হয়নি। সবাই নিয়ম জানতেন কিন্তু গাফিলতি করেছেন তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। টক্সিকোলজির রিপোর্টগুলিও এক এক জায়গায় এক এক রকম। কোনও রিপোর্টের সঙ্গে অন্য রিপোর্টের মিল নেই। বায়োলজিক্যাল রিপোর্টটা তো করেইনি। যদিন মর্গে ছিলেন তিনি বলে দিয়েছেন আলাদা করে কিছু দেখাই হয়নি। ”
পোস্টমর্টেম নিয়েও একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন রত্না। তাঁর বক্তব্য, “আমার মেয়ের গায়ে যে ধরনের ইঞ্জুরি ছিল তাতে পোস্ট মর্টেম করতে মিনিমাম চার ঘণ্টা লাগা উচিত। সেটা এক ঘণ্টায় হয়েছে। এমনকি চালান ছাড়াই পোস্টমর্টেম করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সব জায়গায় গাফিলতি হয়েছে।
এছাড়াও তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত পরিবারের হাতে আসল ডেথ সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, নারায়ণ স্বরূপ নিগম একটি নকল ডেথ সার্টিফিকেট তাঁদের হাতে তুলে দেন এবং জানান, “এটা আপনি কোথাও পাবেন না, প্রয়োজন হলে আমাদের কাছ থেকেই নিতে হবে।”
ঘটনায় ফরেন্সিক টিমের বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ সোম ও অপূর্ব বিশ্বাসের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। তাঁদের তদন্তের আওতায় আনা ও গ্রেফতারি দাবি করা হবে বলেও জানিয়েছেন রত্না দেবনাথ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)