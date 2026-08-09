Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে আচমকাই ভয়াল লেজার হামলা! ১৫৯ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার আকাশেই... রবি রাতে এল বুক কাঁপানো আপডেট

পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে আচমকাই ভয়াল লেজার হামলা! ১৫৯ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার আকাশেই... রবি রাতে এল বুক কাঁপানো আপডেট

মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ-১৮৪ এর পাইলট ভাবতেও পারেননি যে, কলকাতায় তার অপেক্ষায় বিভীষিকা! হাড়হিম ঘটনার আপডেট চলে এল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:31 PM IST
পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে আচমকাই ভয়াল লেজার হামলা! ১৫৯ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার আকাশেই... রবি রাতে এল বুক কাঁপানো আপডেট
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অন্নপূর্ণার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করবে ১৭ অগাস্ট, সবাই কি পাবেন?
2
3
4
5