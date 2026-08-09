/পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে আচমকাই ভয়াল লেজার হামলা! ১৫৯ জন যাত্রীকে নিয়ে কলকাতার আকাশেই... রবি রাতে এল বুক কাঁপানো আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুয়ালালামপুর থেকে ১৫৯ জন যাত্রী নিয়ে আসছিল মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট এমএইচ-১৮৪। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ওরফে কলকাতা বিমানবন্দরে, অবতরণের ঠিক আগে আচমকাই মহাবিপত্তি। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, পাইলটের চোখ ধাঁধিয়ে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বিভ্রান্ত করে দেয় নিষিদ্ধ লেজার রশ্মির হামলা। এর ফলে পাইলটের মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। গত শনিবার ৮ অগাস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে ওই বিমানের অবতরণের কথা ছিল। কিন্তু বিমানটি রানওয়ে থেকে যখন প্রায় আট নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল ঠিক তখনই মধ্যমগ্রাম-বারাসতের দিক থেকে ককপিটের দিকে এক উজ্জ্বল লেজার রশ্মির ঝলক দেখেছিলেন পাইলট। আচমকা লেজার রশ্মির তীব্র ঝলকানিতে পাইলটের দৃষ্টিশক্তি সাময়িক ভাবে প্রভাবিত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্য তিনি দিশেহারাও হয়ে পড়েছিলেন। এর জেরে নির্ধারিত সময়ে তিনি বিমানটি অবতরণ করতে পারেনি। বিমান নিয়ে দমদমের আকাশে চক্কর কাটতে তিনি বাধ্য় হয়েছিলেন। এরপর ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ অর্থাত্ নির্ধারিত সময়ের ওই মিনিট পাঁচেক পর, তিনি বিমানের সকল আরোহীকে নিয়েই নিরাপদে অবতরণ করেন।
এই ঘটনার পর বিমান সংস্থা কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিস্তারিত জানায়। এরপর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এনএসসিবিআই বিমানবন্দর থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে। কলকাতা বিমানবন্দরের অধিকর্তা বিক্রম সিং জানিয়েছেন যে, বিমানবন্দরের আশেপাশে লেজার লাইট ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটে, যা বিমান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। তিনি জানান, বিষয়টি পুলিসকে জানানো হয়েছে এবং তারা এই নিয়ে তদন্ত করছে। এর আগেও বিমান টেক-অফ বা ল্যান্ডিংয়ের মুহূর্তে লেজার রশ্মির কারণে হওয়া সমস্যার অভিযোগ পাইলটরা করেছেন। গতবছর দুর্গাপুজার সময়ে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের প্যান্ডেলের কাছে ব্যবহৃত লেজার লাইটের কারণে পাইলটরা বেজায় সমস্যায় পড়েছিলেন। এরপরই ওই পুজোয় লেজার শো বন্ধ করে দেওয়া হয়। তীব্র লেজার রশ্মি পাইলটের দৃষ্টিশক্তি সাময়িক ভাবে ব্যাহত করতে পারে—যার ফলে মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়া কিংবা সাময়িক অন্ধত্বের মতো পরিস্থিতির তৈরি হতে পারে। যা বিমান ওড়া বা নামার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ঝুঁকি তৈরি করে। লেজার বিম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবেই সমস্য়ায় ফেলেছে। এই জিনিস চলেই আসছে। নিষিদ্ধ, তবুও চলছে....
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