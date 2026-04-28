Lawyer Ashis Chowdhury's book on Cyber Crime alertness: অন্ধকার থেকে আলোর পথে: ডিজিটাল সুরক্ষায় আইনি বর্ম-- অ্যাডভোকেট আশীষ চৌধুরীর নতুন বই ‘সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস’

Lawyer Ashis Chowdhury's book on Cyber Crime alertness: অন্ধকার থেকে আলোর পথে: ডিজিটাল সুরক্ষায় আইনি বর্ম-- অ্যাডভোকেট আশীষ চৌধুরীর নতুন বই ‘সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস’
অর্ণবাংশু নিয়োগী: আপনি কি জানেন একটি ভুল লিঙ্কে ক্লিক করা মানে আপনার সারাজীবনের সঞ্চয় নিমিষেই গায়েব হয়ে যেতে পারে? কিংবা সামাজিক মাধ্যমে আপনার ছবি বিকৃত করে ব্ল্যাকমেল করা হতে পারে আপনাকে? সাইবার ক্রাইম এখন আর কেবল খবরের কাগজের শিরোনাম নয়, এটি এখন সাধারণ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
প্রতারিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে দরজায় দরজায় ঘোরেন, কিন্তু সঠিক আইনি পথটি অনেকেই জানেন না। সাধারণ মানুষকে এই অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে আইনজীবী আশীষ চৌধুরীর বিশেষ বই-- যা আপনাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে।
১. অপরাধের রূপ পরিবর্তন
একটা সময় ছিল যখন ডাকাতি বা চুরি বলতে আমরা সিন্দুক ভাঙা বুঝতাম। কিন্তু এখনকার ডাকাতরা আপনার বাড়িতে আসে না, তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে আপনার ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ে। ওটিপি (OTP) জালিয়াতি, কেওয়াইসি (KYC) আপডেট করার নাম করে প্রতারণা, কিংবা ভুয়ো কাস্টমার কেয়ার নম্বর-- প্রতারণার ফাঁদ এখন বহুমুখী। একটু ভুল হলেই সাধারণ মানুষ পা দিয়ে ফেলছেন সেই ফাঁদে। প্রশ্ন উঠছে, প্রতারিত হওয়ার পর একজন সজাগ নাগরিক হিসেবে আপনি কোথায় কড়া নাড়বেন? পুলিসের কাছে যাবেন, নাকি সাইবার সেলে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজ ভাষায় দেওয়া হয়েছে আইনজীবী আশীষ চৌধুরীর এই নতুন বইটিতে।
২. ‘সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস’: কী আছে এই বইতে?
কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী আশীষ চৌধুরী দীর্ঘকাল ধরে অপরাধমূলক মামলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস হলো এই বই। ‘সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস’ বা ‘সাইবার অপরাধ ও আইনি সুরাহা’ বইটি কেবল অপরাধের বর্ণনা দেয় না, বরং সাধারণ মানুষকে শেখায় কীভাবে আইনি লড়াই লড়তে হয়।
তৎক্ষণাৎ করণীয়: প্রতারণার শিকার হওয়ার পর প্রথম এক ঘণ্টা বা ‘গোল্ডেন আওয়ার’-এ কী কী পদক্ষেপ নিলে টাকা ফেরত পাওয়া সম্ভব, তার গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে এখানে।
অভিযোগের পদ্ধতি: সাইবার থানায় কী ভাবে এফআইআর করতে হয় এবং কোন কোন তথ্যের স্ক্রিনশট রাখা জরুরি, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
ব্যাংকিং: ব্যাংকিং প্রতারণার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের অধিকার ও দায়বদ্ধতা কী, তাও এই বইয়ের অন্যতম আকর্ষণ।
৩. ষড়যন্ত্র ও নির্দোষের আইনি লড়াই
এই বইটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-- শত্রুতার জেরে অনেক সময় সাধারণ মানুষকে ডিজিটাল দুনিয়ায় অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় নির্দোষ ব্যক্তিরা সাইবার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়েন। তারা কি ভয় পেয়ে জেলে যাবেন? নাকি লড়াই করবেন?
আশীষ চৌধুরী তাঁর বইতে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, কেউ যদি আপনাকে ভুলভাবে অপরাধী বানাতে চায়, তবে আইনের সাহায্যেই কীভাবে সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা সম্ভব। মিথ্যে মামলার ক্ষেত্রে আইনি রক্ষাকবচ ও লড়াইয়ের সঠিক পথটি এই বইটিতে সবিস্তারে বর্ণিত।
৪. কেন এই বইটি আপনার সংগ্রহে থাকা জরুরি?
বর্তমান যুগে আমাদের কাছে আধার কার্ড বা প্যান কার্ড রাখা যেমন জরুরি, সাইবার আইন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখাও তেমনই আবশ্যিক। আশীষ চৌধুরী জানিয়েছেন, “সাধারণ মানুষ অনেক সময় আইনি ভাষা বোঝেন না বলে প্রতারিত হওয়ার পর চুপ করে থাকেন। এই বইটি সহজ বাংলায় তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে।”
বইটি কেবল আইনজীবীদের জন্য নয়, বরং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, গৃহবধূ এবং বয়স্ক মানুষদের জন্যও সমান উপযোগী। বিশেষ করে বয়স্করা যারা প্রযুক্তিতে ততটা সড়গড় নন এবং সহজেই প্রতারকদের টার্গেট হন, তাঁদের জন্য এই বই এক পরম বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।
প্রতারণা থেকে বাঁচতে কেবল সজাগ থাকলেই হবে না, বরং আইনি সচেতনতা থাকাও জরুরি। ‘সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস’ বইটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আপনি যদি সজাগ নাগরিক হিসেবে সঠিক জায়গায় কড়া নাড়েন, তবে আইনের হাত থেকে কোনও অপরাধীই পার পাবে না। আইনজীবী আশীষ চৌধুরীর এই উদ্যোগ ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাধারণ নাগরিকদের জন্য এক শক্তিশালী সুরক্ষা বর্ম হিসেবে কাজ করবে।
বইয়ের নাম: সাইবার ক্রাইম অ্যান্ড লিগ্যাল রেমেডিস (Cyber Crime and Legal Remedies)
লেখক: আশীষ চৌধুরী (সিনিয়র আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট)
বিষয়বস্তু: সাইবার অপরাধের প্রকারভেদ, আইনি প্রতিকার ও মিথ্যে মামলার মোকাবিলা।
