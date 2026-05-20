Sovandeb Chattopadhyay: অভিষেকের চিঠিতে 'ভুল', প্রশ্নের মুখে শোভনদেবের বিরোধী দলনেতা পদ- বিধানসভায় বেনজির জটিলতা

West Bengal Sovandeb Chattopadhyay Opposition Leader Controversy: ২০১১, ২০১৬ ও ২০২১ সালে এরকম কোনও সমস্যা হয়নি... কিন্তু এবার কেন জটিলতা? মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের হারের পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তারপরেও কী বিভ্রাট? কী ভুল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের চিঠিতে?
অয়ন ঘোষাল: বিধানসভায় বেনজির পরিষদীয় জটিলতা। যার জেরে প্রশ্নের মুখে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরোধী দলনেতা হওয়া। বিরোধী দলনেতা হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া জটিলতা। শুধু বিরোধী দলেনেতা নয়, ফিরহাদ হাকিমের মুখ্য সচেতক হওয়াও প্রশ্নের মুখে। কী সেই জটিলতা?
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বর্তমান প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বা প্রধান সচিব হলেন সৌমেন্দ্রনাথ দাস। তিনি এদিন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জরুরি ভিত্তিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সেখানেই তিনি জানান,"রাজ্যের বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। কারা কারা বিরোধী দলনেতা, উপনেতা ও মুখ্য সচেতক হবেন, সেটা জানিয়ে চিঠি। কিন্তু চিঠিতে কোনও তারিখ নেই। কোনও কনসেন্ট লেটার অ্যাটাচ করা নেই। কোনও সদস্যের সই নেই। চিঠিটা অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। কোনও রেজোলিউশন কপি নেই। তাই সেই কপি আগে জমা দিন। তারপর বিধানসভা সিদ্ধান্ত নেবে যে বিরোধী দলনেতা, উপনেতা ও মুখ্য সচেতক কারা হবেন। এই বিষয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।"
প্রধান সচিব হলেন সৌমেন্দ্রনাথ দাস আরও বলেন,"২০১১, ২০১৬ ও ২০২১ সালে এরকম কোনও সমস্যা হয়নি। যদি বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রস্তাবিত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে রাইট টু ইনফো চান, আমরা দিয়ে দেব। স্পিকার গোটা চিঠি পড়েছেন। কিছু বোঝেননি। এরপর উনি কী করবেন সেটা সম্পূর্ণ ওনার এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। এই ব্যাপারে ওনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।"
প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে ভবানীপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে যান শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। আর তারপরই প্রশ্ন ওঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যেখানে হেরে গেলে, সেখানে তাঁর হারের পর কে হবেন বিধানসভা বিরোধী দলের মাথা? এরপরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিরোধী উপনেতা অসীমা পাত্র এবং নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পরিষদীয় দলের সচেতক বা চিফ হুইপ হবেন ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের চিঠি 'বিভ্রাটে' বিধানসভায় বেনজির পরিষদীয় জটিলতা।
