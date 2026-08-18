/মঙ্গলেই এল আপডেট: ঋত-শিবিরকে নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়, আবার বিরাট আঘাত কালীঘাট তৃণমূলে

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে সবথেকে বড় ধাক্কা বিরোধীদল তথা কালীঘাট তৃণমূল শিবিরের। বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা আবেদনে কোনও ধরনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে সরাসরি অস্বীকার করল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপাতত বহাল থাকছেন তৃণমূলের ‘বিদ্রোহী’ বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই।
ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ
বিধানসভার অধ্যক্ষ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে শোভনদেবের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের জোরালো আর্জি জানান। তবে আদালত সেই আবেদন পুরোপুরি খারিজ করে দেয়।
বিচারপতিদের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, মামলাটিতে ডিভিশন বেঞ্চ এখনই কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। বিরোধীদের নেতা নির্ধারণের বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে নাকি দলের প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের ওপর-- সেই মূল আইনি প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার জন্য পুরো বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চেই পাঠানো হয়েছে। আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী দু’মাসের মধ্যে সিঙ্গেল বেঞ্চকে এই সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত শুনানি ও নিষ্পত্তি সম্পন্ন করতে হবে।
কালীঘাটের অস্বস্তি
শুনানিপর্বে তৃণমূলের তরফে প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রস্তাব করেছিল। দলের অনুমোদন ব্যতিরেকে একজন দলছুট বা বিদ্রোহী বিধায়ককে অধ্যক্ষ কী ভাবে বিরোধী দলনেতার পদে স্বীকৃতি দিতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে শাসক শিবির। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষের নির্দেশিকার কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার দাবি জানালেও আদালত তাতে সায় দেয়নি।
অন্যদিকে ঋতব্রত শিবিরের দাবি, বিধানসভার বিরোধী ব্লকের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কের সুস্পষ্ট সমর্থন তাঁদের দিকেই রয়েছে। ফলে বিধায়কদের সংখাগরিষ্ঠতার মতকে মান্যতা দিয়ে অধ্যক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
আদালতের এই পর্যবেক্ষণের ফলে তৃণমূলের পরিষদীয় রাজনীতিতে কালীঘাটের অন্দরে অস্বস্তি আরও বাড়ল। একদিকে দলের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আদালতে ধাক্কা খেল, অন্যদিকে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর বজায় রেখে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী দলনেতার চেয়ারে বহাল রইলেন। এখন আগামী দু’মাসে সিঙ্গেল বেঞ্চে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা বনাম দল’ সম্পর্কিত আইনি লড়াই কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।
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