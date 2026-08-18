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মঙ্গলেই এল আপডেট: ঋত-শিবিরকে নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়, আবার বিরাট আঘাত কালীঘাট তৃণমূলে

Ritabrata Banerjee LOP of West Bengal Assembly: বিধানসভার অধ্যক্ষ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বালিগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 18, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:57 PM IST
মঙ্গলেই এল আপডেট: ঋত-শিবিরকে নিয়ে হাইকোর্টের বড় রায়, আবার বিরাট আঘাত কালীঘাট তৃণমূলে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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