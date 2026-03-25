Leander Paes: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: অলিম্পিকে পদক, উম্বলডনে খেতাবজয়ী কিংবদন্তি খেলোয়াড় এবার গেরুয়া শিবিরে?

Leander Paes: ভোট-বাংলায় বিরাট খবর: অলিম্পিকে পদক, উম্বলডনে খেতাবজয়ী কিংবদন্তি খেলোয়াড় এবার গেরুয়া শিবিরে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গ রাজনীতির কোর্টে লিয়েন্ডারের নতুন ‘সার্ভ’। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের গরম হাওয়া বইছে। সব দল তাদের প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ করে ফেলেছে। বাকি আছে আর কয়েকটি কেন্দ্র। প্রার্থী নিয়ে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। কোন কেন্দ্রে কে কাকে টক্কর দেয়, কোন দল ক্ষমতায় আসে--এই নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জনসমীক্ষা। আর এই নির্বাচনী উত্তাপের মাঝেই কলকাতার রাজনীতির অলিন্দে আছড়ে পড়ল এক বিশাল চমক। মঙ্গলবার রাতে নিউ টাউনের এক বিলাসবহুল হোটেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে ভারতীয় টেনিসের জীবন্ত কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজের দীর্ঘ বৈঠক ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে এখন তুঙ্গে জল্পনা। প্রশ্ন একটাই— তবে কি এবার ‘গেরুয়া অভিষেকে’র পথে টেনিস সুপারস্টার?
নিউ টাউনের হোটেলে গোপন বৈঠক
সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে নিউ টাউনের যে হোটেলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছেন, সেখানেই হাজির হন অলিম্পিক পদকজয়ী লিয়েন্ডার পেজ।
সেখানে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে তাঁর এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের নেতা।
হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে ভিনরাজ্যের বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতার সঙ্গেও লিয়েন্ডারকে আলাপচারিতা করতে দেখা যায়। দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, লিয়েন্ডারের সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের কথাবার্তা ইতিবাচকভাবে এগিয়েছে এবং তাঁর বিজেপিতে যোগদান এখন কি কেবল সময়ের অপেক্ষা?
রাজনৈতিক কেরিয়ার:
লিয়েন্ডার পেজের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ নতুন নয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক ঘিরে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ার জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।
এরপর ২০২১ সালে সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। গোয়া বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন লিয়েন্ডার। গোয়ায় দলের প্রচারে তাঁকে মুখ হিসেবে ব্যবহার করা হলেও, ২০২২ সালে তৃণমূলের গোয়া রাজ্য কমিটি থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। তারপর থেকেই কার্যত তৃণমূলের কোনো কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। গত কয়েক মাস ধরে তিনি একপ্রকার রাজনৈতিক সন্ন্যাসেই ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
কেন লিয়েন্ডারকে চাইছে বিজেপি?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লিয়েন্ডার পেজকে দলে টানা বিজেপির জন্য এক বিশাল ‘মাস্টারস্ট্রোক’ হতে পারে। এর পিছনে মূলত তিনটি কারণ কাজ করছে:
১. স্টার পাওয়ার: বাংলার ভোটে বরাবরই তারকাদের প্রভাব কাজ করে। লিয়েন্ডারের মতো বিশ্বখ্যাত বাঙালি ক্রীড়াবিদকে সামনে রেখে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ভোটারদের আকৃষ্ট করতে চাইছে বিজেপি।
২. সংখ্যালঘু ইমেজ: বিজেপির বিরুদ্ধে যে সংখ্যালঘু বিরোধী তকমা দেওয়ার চেষ্টা করে বিরোধীরা, লিয়েন্ডারের মতো একজন ব্যক্তিত্বকে সামনে রেখে সেই অভিযোগ প্রশমিত করার চেষ্টা করা হতে পারে।
৩. জাতীয়তাবাদ: অলিম্পিক জয়ী একজন খেলোয়াড়, যিনি ২৮ বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তিকে নির্বাচনী প্রচারে বড় হাতিয়ার করতে চায় গেরুয়া শিবির।
টেনিস মহলে চাঞ্চল্য
এদিকে লিয়েন্ডারের এই পদক্ষেপে বিস্মিত কলকাতার টেনিস মহল। গত ৮ নভেম্বর তিনি ‘বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন’ (BTA)-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। বিটিএ-র কর্তারা তাঁর এই রাজনৈতিক মুভমেন্ট সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। অনেকের মতে, লিয়েন্ডারের লক্ষ্য সম্ভবত ‘অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন’ (AITA)-এর সর্বোচ্চ পদে বসা। আর সেই কারণেই হয়তো কেন্দ্রীয় শাসক দলের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে চাইছেন তিনি।
ধোঁয়াশা
এত জল্পনা সত্ত্বেও লিয়েন্ডার পেজ বা বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। শমীক ভট্টাচার্য বা নীতিন নবীন এই বৈঠকের কথা স্বীকার করলেও, লিয়েন্ডারের যোগদান বা প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে সূত্রের দাবি, দিল্লিতে বড় কোনও অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই তিনি পদ্ম পতাকা হাতে নিতে পারেন।
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন আগামী ২৩শে ও ২৯শে এপ্রিল। ফলাফল ৪ঠা মে। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে লিয়েন্ডার কি সত্যিই নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করবেন? নাকি এটি শুধুই সৌজন্য সাক্ষাৎ? উত্তর মিলবে আগামী কয়েক দিনেই। তবে আপাতত বাংলার বিধানসভা ভোটের ময়দানে লিয়েন্ডার পেজের সম্ভাব্য ‘সার্ভ’ নিয়ে সরগরম গোটা রাজ্য।
