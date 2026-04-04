Left Front Manifesto 2026: বাম ভোট রামে, এবার এটা হবে না: বাম ভোটে বামেই থাকবে দাবি বিমানের, ইস্তাহারে ত্রাতা ভাতা-ও
Left Front Manifesto 2026: 'আমরা নমনীয় ভাবে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন মুলক কাজ যুক্ত থাকব'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশের আগে কার্যত 'রাম-বাম তত্ত্বে'ই শিলমোহর! খোদ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুই বললেন, 'আরএসএস যাই প্রচার করুক না,বাম মানে রাম এটা এবার হবে না। বাম ভোট বামেই থাকবে'।
তৃণমূল জমানায় বিধানসভায় বামশূন্য। ৩৪ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল যে দল, সেই সিপিএমের একজন বিধায়কও নেই। বিরোধী দল বলতে এখন বিজেপি। ২০১৬-র বিধানসভা ভোটে মাত্র ৩ আসনে জিতেছিল পদ্মপার্টি। একুশের সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয় ৭৭। কীভাবে? বামেদের ভোট রামে। অর্থাত্ সিপিএম যে ভোট পেত, সেই ভোটই চলে দিয়েছে বিজেপিতে। একাধিকবার এমনই অভিযোগ করতে শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কে। সে অভিযোগই কি স্বীকার করে নিলেন বিমান? প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক মহলে।
এদিকে ছাব্বিশে নয়া সমীকরণ। কংগ্রেসে হাত ছেড়ে এবার সিপিআইএমএল লিবারেশনের সঙ্গে আসন সমঝোতা করেছে সিপিএম। রাজনৈতিক মহলের মতে, লিবারেশনের সঙ্গে এই নৈকট্য প্রমাণ করে যে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় বামেরা এখন অনেক বেশি বাস্তববাদী।
এদিন ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে ইস্তাহার প্রকাশ করল বামেরা। বিমান বসু বলেন, 'বাংলাকে বাঁচাতে আমাদের ইস্তাহার। আমরা নমনীয় ভাবে মানুষের পাশে থেকে উন্নয়ন মুলক কাজ যুক্ত থাকব'। তাঁর কথায়, তৃণমূল যে বারবার একটা কথা বলে আমাদের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে চলে গিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ বামেদের নয়। আগের সরকারের ঋণের ইফেক্ট আছে। ৬৪ বছরের যে ঋণ আর ১৫ বছর ৫ লক্ষ কোটি টাকার উপরে ঋণ! জবাব কারা দেবে'?
বামেদের ইস্তাহার
প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প
দরিদ্র ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ৬ হাজার টাকা বার্ধক্য়ভাতা
যুবশক্তিকে ২ হাজার টাকা ভাতা। তাদের সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলককাজে যুক্ত করা।
নারী নিরাপত্তা, নারী ক্ষমতায়ন।
এর আগে, প্রথমদফায় রাজ্যের ১৯২ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছিল বামেরা। দ্বিতীয় দফার আরও ৩২। মাঝে ১০ আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে CPIML লিবারেশন। ফলে সবমিলিয়ে ২৯৪ আসনের মধ্য়ে ২৩৪ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বিমান জানান, 'এবার নির্বাচনে বামফ্রন্ট, শরিক দল ও সহযোগী প্রার্থীদের সঙ্গে আসন সমঝোতা হয়েছে। এখনও কয়েকটা বাকি বাকি আছে'।
