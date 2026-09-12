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'প্যান্ডেল থেকে দূরে লাল শালু লাগিয়ে বসত, ওদের স্টলে হনুমান চালিশা-গীতা পাবেন না, মার্ক্সের বই পাবেন', গণেশপুজোয় বামেদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছরের শেষদিকে বাংলাকে জামাতিকরণের চেষ্টা হয়েছে। এক বছর বিসর্জনের দিন বদলে দেওয়া হয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:27 PM IST
'প্যান্ডেল থেকে দূরে লাল শালু লাগিয়ে বসত, ওদের স্টলে হনুমান চালিশা-গীতা পাবেন না, মার্ক্সের বই পাবেন', গণেশপুজোয় বামেদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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