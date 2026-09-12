'প্যান্ডেল থেকে দূরে লাল শালু লাগিয়ে বসত, ওদের স্টলে হনুমান চালিশা-গীতা পাবেন না, মার্ক্সের বই পাবেন', গণেশপুজোয় বামেদের নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

অয়ন ঘোষাল: গণেশপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বামেদের তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত ৩৪ বছর ধর্মকে আফিম বলেছে বামেরা, এমনটাই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি বাঙালি হিন্দুদের পরম্পরা, ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। কেষ্টপুরে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৩৪ বছর ধর্মকে আফিম যারা বলেছেন, সেই কমিউনিস্টরা রাজত্ব করেছেন। আর পনেরো বছর গ্রেটার বাংলাদেশ তৈরির চেষ্টা হয়েছে। প্রায় ৫০ বছর পরে এই দুয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে এমন একটি সরকার তৈরি হয়েছে যে সরকার বহুজনও হিতায় নীতিতে বিশ্বাস করে। বাঙালি হোমল্যান্ড তৈরির জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী প্রণবানন্দরের যে ভূমিকা তাকে এই রাজ্যে যারা ভুলিয়ে দিতে চয়েছিল। আমরা সেই সেই ঐতিহ্য সংস্কৃতি পরম্পরা ফিরিয়ে আনতে চাই।
বামাদের নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩৪ বছর ধরে আমাদের যারা আমাদের পঞ্জিকা, শাস্ত্র, ঐতিহ্য, পুরোহিত, মন্ত্রোচারণ, নিরঞ্জন, আরতি, পুষ্পাঞ্জলী, প্রসাদ সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারা দুর্গাপুজো লিখবে না, তারা মহালয়া শুনবে না, তারা মণ্ডপে প্রবেশ করে মাকে আরতি করবে না, তারা প্যান্ডেল থেকে দূরে একটা লাল শালু লাগিয়ে বসত। সেখানে যে বইগুলো থাকত সেখানে একটাও স্বামী বিবেকানন্দের বই পাবেন না, একটাও লোকেশ্বরানন্দের বই পাবেন না। সেখানে হাজার খুঁজলেও পশ্চিমবঙ্গ তৈরির ইতিহাস সম্পর্কিত কোনও বই পাবেন না। দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের বই পাবেন না। বিদেশি কার্ল মার্ক্সের বই পাবেন, আপনি লেনিনের বই পারেন। হাজার চেষ্টা করলেও হনুমান চালিশা বা গীতা পাবেন না। যেখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে আমরা ধর্ম মানি না। ধর্ম আফিম।
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তৃণমূলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছরের শেষদিকে বাংলাকে জামাতিকরণের চেষ্টা হয়েছে। এক বছর বিসর্জনের দিন বদলে দেওয়া হয়েছিল। যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে দুবার আমি হারিয়েছি, তিনি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পুজোর সমন্বয় মিটিংয়ে বলেছিলেন, এবছর মহরম আছে তাই এবছর বিজয়া দশমীর দিন ঠাকুরের কোনও নিরঞ্জন হবে না। আপনি এটা পারেন না। পঞ্জিকাতে যা লেখা রয়েছে সেটাই হবে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের পরম্পরা পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। পাশেই একজন লম্বা মন্ত্রী ছিলেন, তিনি এখন জেলে। তাঁর পুজো ছিল এখানে, খুব নামকরা পুজো। এই পুজো উনি উদ্বোধন করতে আসতেন পিতৃপক্ষে। পিতৃপক্ষে কোনও শুভ কাজ হয় না। কিন্তু ওই লম্বা মন্ত্রীর সৌজন্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি আসতেন পিতৃপক্ষে। আমি এবার পুজোর সমন্বয় মিটিং করেছি। আমি বলেছি, পুজোর উদ্বাধন হবে দেবীপক্ষে। মহালয়ার দিন থেকে। অষ্টমীর দিন কোথাও মদ পাওয়া য়াবে না। শুচিশুভ্র হয়ে মাকে আগে পুষ্পাঞ্জলী দেবে। এই পরম্পরা ফিরিয়ে আনতে আপনাদের কাজ করতে হবে। নিজের নাম পরিচয় ধর্ম সংস্কার এগুলো কেউ যাতে বদলে দিতে না পারে তার জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ১৫ বছর রাজ্য চালিয়েছেন তিনি বলতেন উর্দুভাষী বা বাঙালি মুসলিম। তিনি সবসময় চেষ্টা করে গিয়েছেন ভাষার নামে, জাতের নামে বিভাজন করতে। আগে এত গণেশ পুজো হত না। অনেকে ভাবতেন গণেশ পুজো মারাঠিদের। না, এই পুজো গোটা পৃথিবীর সনাতনীদের। হিন্দিভাষী, গুজরাতি, বাঙালি বলে একটা প্রাচীর তোলা হয়েছিল। এই প্রাচীরটা আমরা ভেঙে দিয়েছি। দিনের শেষ আমরা সবাই হিন্দুস্থানী। অনেক লড়াই করে বাঙালি হিন্দু হোমল্যান্ড পেয়েছি। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
দেশভাগের পর বাঙালি হিন্দুদের জন্য যে হোমল্যান্ড তৈরি হয়েছিল তার ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে গত বাম ও তৃণমূল জমানায়। পাশাপাশি বাঙালি হিন্দুদের জন্য পৃথক হোমল্যান্ড তৈরি না হলে আজকে আমাদের অবস্থাও বাংলাদেশের চিন্ময় প্রভুর মতো হত। কেষ্টপুরে ওই গণেশপুজোর সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা অভিভক্ত বাংলার মানুষ ছিলাম। দেশভাগ আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। ওপার বাংলার চিন্ময় প্রভুর চোখের জল গোটা পৃথিবীর সনাতনীদের হৃদয় নাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ওই চোখের জল দেখতে দেখতে ভাবছিলাম আমরা যদি সেদিন শ্যামাপ্রসাদ বা স্বামী প্রণবানন্দের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতভূক্তি না পেতাম তাহলে আজকে আমাদের অবস্থাও হয়তো চিন্ময় প্রভুর মতো হত। আমার নিজের জীবনেও যন্ত্রণার অনুভূতি রয়েছে। শুধু কেবলমাত্র হিন্দু পরিচয়ের জন্যও আমরা মাতৃদেবীকেও ওপার বাংলার বরিশাল থেকে তাঁর পিতৃদেবের হাত ধরে এক কাপড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল।
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