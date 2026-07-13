/বিগ আপডেট: হাইকোর্টে ধাক্কার মুখে রাজ্যের গুন্ডাদমন আইন, দায়ের মামলা-- ভবিষ্যত্‍ কী? বলবে আদালত

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্যে সদ্য কার্যকর হওয়া ‘পশ্চিমবঙ্গ জননিরাপত্তা এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ আইন’ (PASA Act) বা সাধারণ ভাষায় ‘গুন্ডাদমন আইন’ এবার বড় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে। এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাকে প্রশ্ন তুলে এবং এর ওপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মানবাধিকার কর্মীরা। সোমবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL) দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। মামলাকারীদের আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের আবেদন শোনার পর আদালত মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রসঙ্গত, আজ থেকেই রাজ্যে কার্যকর হচ্ছে গুন্ডাদমন আইন ২০২৬।
মামলার মূল আপত্তি
আদালতে মামলাকারীদের পক্ষের মূল অভিযোগ-- এই আইন অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। বিশেষ করে এই আইনে ‘গুন্ডা’ শব্দের যে সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মামলাকারীদের দাবি, আইনের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে পুলিস ও প্রশাসন সাধারণ নাগরিক বা বিরোধীদের ওপর এর অপব্যবহার করতে পারে। এতে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার খর্ব হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। তাই অবিলম্বে এই আইনের কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ জারির আবেদন জানানো হয়েছে।
সরকার ও বিরোধীদের বক্তব্য
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য এই আইনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা হয়েছে। নবান্নের দাবি-- তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ, বেআইনি জমি দখল এবং বিভিন্ন সংগঠিত অপরাধ দমনে এই কঠোর আইন অত্যন্ত জরুরি ছিল। সমাজবিরোধীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতেই এই পদক্ষেপ। অন্যদিকে, বিরোধী শিবির ও নাগরিক সমাজের একাংশের মতে, এই আইনের আড়ালে ভিন্নমতাবলম্বীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হতে পারে।
এই আইনের ভবিষ্যৎ কী? এটা কি আদৌ কার্যকর হবে?
এই আইনের ভবিষ্যৎ এখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে কলকাতা হাইকোর্ট এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের আইনি পর্যালোচনার ওপর।
আদালত মূলত দুটি দিক খতিয়ে দেখবে:
প্রথমত, এই আইনটি সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ (জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার) লঙ্ঘন করছে কি না।
দ্বিতীয়ত, অপরাধ দমনের নামে প্রশাসনকে অতিরিক্ত বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কি না।
যদি শুনানির পর আদালত মনে করে যে আইনের ধারাগুলো অস্পষ্ট এবং এর অপব্যবহারের সুযোগ বেশি, তবে আদালত সাময়িকভাবে এর কার্যকারিতার ওপর স্থগিতাদেশ (Stay Order) দিতে পারে। এমনকি ধারাগুলো সংশোধন করার নির্দেশও দেওয়া হতে পারে। তবে রাজ্য সরকার যদি আদালতে প্রমাণ করতে পারে যে নাগরিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই আইন আইনসম্মত ও যুক্তিযুক্ত, তবে এটি বহাল থাকবে।
আপাতত হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করায় আইনের ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল। আদালত চূড়ান্ত রায় না দেওয়া পর্যন্ত বা স্থগিতাদেশ নিয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আইনটি কাগজে-কলমে কার্যকর থাকলেও, এর প্রয়োগ নিয়ে রাজ্য প্রশাসন কী করবে তা সময়ই বলবে।
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