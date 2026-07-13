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বিগ আপডেট: হাইকোর্টে ধাক্কার মুখে রাজ্যের গুন্ডাদমন আইন, দায়ের মামলা-- ভবিষ্যত্‍ কী? বলবে আদালত

WB Govt PASA Act 2026: মামলাকারীদের দাবি, আইনের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে পুলিস ও প্রশাসন সাধারণ নাগরিক বা বিরোধীদের ওপর এর অপব্যবহার করতে পারে। এতে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার খর্ব হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 13, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:27 PM IST
বিগ আপডেট: হাইকোর্টে ধাক্কার মুখে রাজ্যের গুন্ডাদমন আইন, দায়ের মামলা-- ভবিষ্যত্‍ কী? বলবে আদালত
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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