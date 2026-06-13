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Lionel Messi fiasco: মোবাইল বন্ধ, বাড়িতেও নেই! ‘নিখোঁজ’ অরূপ বিশ্বাসকে তৃতীয়বার তলব বিধাননগর দক্ষিণ থানার

Aroop Biswas summons: আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। এর আগে দু’বার অরূপকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছিল পুলিস। দু’বারই তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 13, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:38 PM IST
Lionel Messi fiasco: মোবাইল বন্ধ, বাড়িতেও নেই! ‘নিখোঁজ’ অরূপ বিশ্বাসকে তৃতীয়বার তলব বিধাননগর দক্ষিণ থানার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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