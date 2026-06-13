/Lionel Messi fiasco: মোবাইল বন্ধ, বাড়িতেও নেই! ‘নিখোঁজ’ অরূপ বিশ্বাসকে তৃতীয়বার তলব বিধাননগর দক্ষিণ থানার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার রাজনীতি ও ক্রীড়ামহলে তীব্র চাঞ্চল্য। কোটি কোটি টাকার 'মেসি কাণ্ড' বা ফুটবলার লিওনেল মেসিকে কলকাতায় আনার নামে হওয়া জালিয়াতির মামলায় এবার আরও বিপাকে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা অরূপ বিশ্বাস। পুলিস সূত্রে খবর, তিনি বর্তমানে নিখোঁজ। এই পরিস্থিতিতে মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিধাননগর দক্ষিণ থানা অরূপ বিশ্বাসকে তৃতীয়বারের জন্য নোটিস পাঠাল।
কী এই মেসি কাণ্ড?
কলকাতায় আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসিকে নিয়ে এসে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ বা মেগা ইভেন্ট করার নাম করে বিপুল টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে। এই হাইপ্রোফাইল ইভেন্টের পেছনে কোটি কোটি টাকার আর্থিক নয়ছয় এবং জালিয়াতির অভিযোগ আসতেই তদন্তে নামে বিধাননগর পুলিস। যেহেতু অরূপ বিশ্বাস রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী ছিলেন, তাই এই ইভেন্ট এবং এর আর্থিক লেনদেনের পেছনে তাঁর কী ভূমিকা ছিল, তা জানতেই পুলিস তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়।
কেন এই তৃতীয় নোটিশ?
পুলিস সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অরূপ বিশ্বাসের কোনও খোঁজ মিলছে না। তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ এবং তিনি নিজের এলাকা বা বাড়িতেও নেই। বারবার হাজিরা এড়াচ্ছেন তিনি। এর আগে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পক্ষ থেকে তাঁকে দু-দুবার হাজিরার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই তিনি তদন্তকারীদের এড়িয়ে গেছেন এবং থানায় হাজিরা দেননি।
পরপর দুবার নোটিস এড়িয়ে যাওয়ার পর এবং তাঁর বর্তমান অবস্থান অজ্ঞাত থাকায়, এবার আইনি চাপ আরও বাড়িয়ে পুলিস তৃতীয় নোটিস ইস্যু করল। তদন্তকারীদের স্পষ্ট বার্তা, প্রাক্তন মন্ত্রী যদি এবারও নোটিসের জবাব না দেন বা পুলিসের সামনে হাজির না হন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। ফুটবলকে কেন্দ্র করে এত বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় একজন হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম জড়ানো এবং তাঁর এভাবে ‘পলাতক’ থাকা শাসক দলের অস্বস্তি যে আরও বাড়াল, তা বলাই বাহুল্য।
মেসি-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের রক্ষাকবচ পেয়েছেন অরূপ। আদালত জানিয়েছে, ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। তবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে কিছু শর্তও মানতে হবে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, আইন মেনে তদন্ত হবে। পুলিস কোনও নোটিস দিলে অরূপকে যেতে হবে।
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